Kerem'in menajeri bombayı patlattı!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, "Doğru zaman geldiğinde Kerem'in Premier Lig'de oynayacağını düşünüyorum." dedi.

Galatasaray'ın 24 yaşındaki golcüsü Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon göstermiş olduğu başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Milli futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, Kerem için açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu için menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Doğru zaman veya doğru yeri asla bilemezsiniz"

Kerem Aktürkoğlu'nun transfer zamanlaması için konuşan Erkut Söğüt, "Dürüst olmak gerekirse transfer için doğru zamanın veya doğru yerin ne zaman olduğunu asla bilemezsiniz. Bu iş pek çok faktöre bağlıdır. Oyuncuyu seven ve oyuncuyu geliştirebilecek bir teknik direktör olmalı. Kerem'in hala genç bir oyuncu olduğunu biliyorsunuz. Genç oyuncuların transferinde zamanlama çok önemli" dedi.

"Premier Lig'de oynayacağını düşünüyorum"

Genç futbolcunun Premier Lig'de oynayacağını düşünen Söğüt, "Kerem'in doğru zaman geldiğinde Premier Lig'de oynayacağını düşünüyorum. Şu anda milli takımın da 11 oyuncularından oldu. Adım adım gelişiyor ve bu olgunlaşması için çok önemli. Genç bir oyuncunun kendisini isteyen teknik direktörün olduğu kulübe gitmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde görüş bildirdi.

Arsenal tavsiyesi

Genç oyuncuları Arsenal Teknik Direktörü Arteta'ya emanet etmenin yerinde olacağından bahseden Söğüt, "Bir menajer olarak genç oyuncularınızı her zaman Arteta'ya göndermek istersiniz çünkü Arteta her zaman genç futbolcularla oynuyor. Arsenal, oyuncuları genç yaşta transfer etme ve onları yetiştirme kültürüne sahip bir kulüp. Bu bence benzersiz bir durum. Pek çok takım bunu yapmıyor. Bir menajer olarak genç bir oyuncumun, Arsenal'e gitmesini ve oynamasını ve gelişmesini isterim" açıklamalarında bulundu.