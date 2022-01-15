Kerem'e İngiltere'den talip çıktı
Brentford, Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na talip oldu.
Kötü bir sezon geçiren Galatasaray'ı tek başına ayakta tutmaya çalışan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor.
Sabah'ın haberine göre; Fransa'dan Lyon ile Almanya'dan Wolfsburg'un ilgilendiği Kerem'i son olarak İngiltere'den Brentford transfer listesine aldı.
Yeni yükseldiği Premier Lig'de orta sıralarda yer alan Brentford, sezon başında oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu tekrar Galatasaray'a kiralamıştı.