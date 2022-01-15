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Spor Kerem'e İngiltere'den talip çıktı
Spor

Kerem'e İngiltere'den talip çıktı

Brentford, Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na talip oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 09:53:00 -
Kerem'e İngiltere'den talip çıktı

Kötü bir sezon geçiren Galatasaray'ı tek başına ayakta tutmaya çalışan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre; Fransa'dan Lyon ile Almanya'dan Wolfsburg'un ilgilendiği Kerem'i son olarak İngiltere'den Brentford transfer listesine aldı.

Yeni yükseldiği Premier Lig'de orta sıralarda yer alan Brentford, sezon başında oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu tekrar Galatasaray'a kiralamıştı.

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