Kerem'e "Bravo" demişti... Ali Şansalan'dan açıklama

Süper Lig'in 3. haftası açılış mücadelesinde Galatasaray ile Ümraniyespor, Atatatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Mücadelede en çok konuşulan pozisyonlardan biri de hakem Ali Şansalan'ın Kerem Aktürkoğlu'na, "Bravo Kerem" demesi oldu.

Ali Şansalan yaşanan pozisyona açıklık getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Evet, 'Bravo Kerem' dedim. O anda topla giderken bir müdahale aldı. Bu müdahale sonucunda kendisini yere bırakabilirdi fakat bırakmayıp oyunun devam etmesini sağladı. Ben de bu hareketine 'Bravo Kerem' dedim."