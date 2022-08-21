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Spor Kerem'e "Bravo" demişti... Ali Şansalan'dan açıklama
Spor

Kerem'e "Bravo" demişti... Ali Şansalan'dan açıklama

Ümraniye - Galatasaray maçında bir pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun şutu sonrası bravo diyen hakem Ali Şansalan, konuya dair açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 09:37:00 -
Kerem'e "Bravo" demişti... Ali Şansalan'dan açıklama

Süper Lig'in 3. haftası açılış mücadelesinde Galatasaray ile Ümraniyespor, Atatatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Mücadelede en çok konuşulan pozisyonlardan biri de hakem Ali Şansalan'ın Kerem Aktürkoğlu'na, "Bravo Kerem" demesi oldu.

Ali Şansalan yaşanan pozisyona açıklık getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Evet, 'Bravo Kerem' dedim. O anda topla giderken bir müdahale aldı. Bu müdahale sonucunda kendisini yere bırakabilirdi fakat bırakmayıp oyunun devam etmesini sağladı. Ben de bu hareketine 'Bravo Kerem' dedim."

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Yorumlar

Deli İbo

Buradan şunu anladıkki hakemler tarafsız olarak maç yönetmeye çalışıyor. Ali efendi sen Kerem'e " bravo Kerem" demekle acaba o telafuz ettiğin durumumu, yoksa moral, motivasyon veya geniş oyna ben yanınızdayım mesajını verdin. Bence yoruma gayet açık bir durum. Bu ligde daha ilk haftalardan böyle, nasıl biter bilmiyorum. Bu zamane hakemlerinin abidik, gubidik işlerinden futboldan soğudum beee.
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