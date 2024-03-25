  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mansur Yavaş ihaleleri tek bir aileye yağdırmış

Havada tehlikeli yakınlaşma! Savaş jetleri havalandı

Turgut Altınok'tan Mansur'a şok suçlama: Hayallerin yetişmez! PKK'lı sitelere Ankara'nın parasını veriyor

Ünlü profesör Rusya'nın bölgeyi karıştıracak hamlesini duyurdu! Maalesef en çok Türkiye etkilenecek

DEM'li adaya CHP'li Erol'dan 'terör' tepkisi! 'Bu bir ihanettir'

Dünyanın en değerli para birimi belli oldu! Dolar, sterlin ya da euro değil: TL karşılığı 104 lira

Murat Sancak İsrail'e karşı ürettikleri pos cihazına FETÖ'cülerin nasıl engel olduğunu anlattı!

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı seçime günler kala son durumu açıkladı: Bu sonuç bana çok ilginç geldi

F-35'lerle ilgili büyük uyanıklık! Böyle skandal görülmedi

İYİ Parti'den İmamoğlu'na 'DEM Parti' tepkisi! 'Koltuk sevdası Türkiye'den büyük…'
Spor Kerem'den alkışlanacak çıkış! 'İnsanlık neyi bekliyor?'
Spor

Kerem'den alkışlanacak çıkış! 'İnsanlık neyi bekliyor?'

Yeniakit Publisher
2024-03-25 03:54:00 -
Kerem'den alkışlanacak çıkış! 'İnsanlık neyi bekliyor?'

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına ilişkin bir açıklama yaptı.

Kerem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlık bu zulme, tecavüze, teröre dur demek için neyi bekliyor? İnsan hakları, can, mal ve ırz dokunulmazlığı sadece dünyanın bir kısmı için mi geçerli? Allah'ım biz kulların bu alçaklığı durdurabilmekte aciz kaldık. Sen yardım eyle!"

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23