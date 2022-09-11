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Spor Kerem, İspanyol takımıyla anlaştı iddiası!
Spor

Kerem, İspanyol takımıyla anlaştı iddiası!

Galatasaray'da sezona istediği gibi başlayamayan Kerem Aktürkoğlu için İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılarda aldığı maaşın düşük olmasından dolayı mutsuz olan ve bu da performansına yansıyan Kerem Aktürkoğlu, takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Genç oyuncunun Atletico Madrid ile görüştüğü ve devre arası için anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 19:15:00 -
Kerem, İspanyol takımıyla anlaştı iddiası!

 

Galatasaray'da sezona istediği gibi başlayamayan Kerem Aktürkoğlu için İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılarda aldığı maaşın düşük olmasından dolayı mutsuz olan ve bu da performansına yansıyan Kerem Aktürkoğlu, takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Genç oyuncunun Atletico Madrid ile görüştüğü ve devre arası için anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun parlayan yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezona hiç iyi başlayamadı. Henüz golü ve asisti bulunmayan genç oyuncunun takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansa karşılık daha çok para kazanmak istediğini yakın çevresine söyledi. Sezon başında Kerem'in sözleşmesine iyileştirme yapılmasına rağmen yine de memnun kalmayan genç oyuncu mutsuz durumda.

ATLETICO MADRID İLE GÖRÜŞME YAPIYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu dünya devi Atletico Madrid ile görüşme halinde. Geçtiğimiz sezonun ortalarında da Atletico ile görüşen fakat sarı-kırmızılıların ısrarıyla takımda kalmaya ikna olan Kerem, bu kez ayrılmayı kafasına koydu. İspanyol yetkililerle görüşüp el sıkışıldığı iddia edilen bu transfer için devre arasında kesinlik kazanacağı yazıldı.

 


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