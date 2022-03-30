Kerem Çatay kimdir? Kerem Çatay nereli ne iş yapıyor? Kerem Çatay biyografisi

Ay Yapım pek çok yapımı izleyici ile buluşturuyor. Ay Yapım şirketinin CEO'su olan Kerem Çatay'ın hayatı bir hayli de merak ediliyor. Peki Kerem Çatay kimdir, kaç yaşında? Kerem Çatay nereli, evli mi, eşi kim? İşte şarkıları ve biyografisi...

Kerem Çatay kimdir?

1979 doğlu olan Kerem Çatay, Ay Yapım şirketinin CEO'su, film yapımcısıdır. Ankara doğumlu olan Çatay, Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler fakültesi mezunu olup yüksek öğretimini Kaliforniya Üniversitesi Film & Televizyon programında tamamlamıştır. Profesyonel kariyerine 2004 yılında Elmax- Elmavision TV; S'nek TV ve Jojo Tv için tematik televizyon yapımlarına imza atarak başlamıştır.

Türk televizyonlarında 2012-2017 yılları arasında yayımlanan Cesur ve Güzel, Kara Para Aşk, Karadayı, Medcezir, Ufak Tefek Cinayetler, Şahsiyet ve Beş Kardeş dizilerinin yapımcısı olan Kerem Çatay; daha önceki yıllarda da Kurt Seyit ve Şura, Kuzey Güney, Ezel, Yaprak Dökümü, Çukur, İçerde gibi pek çok dizinin de yapımcılığına imza atmıştır. Kerem Çatay’ın 2004 yılından bu yana yapımcılığını yaptığı diziler Türk televizyonlarının yanı sıra Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa ve Amerika’da da gösterilmektedir.

2014 yılında Bi küçük Eylül Meselesi sinema filminin de yapımcılığını üstlenen Kerem Çatay, 2011 yılında vizyona giren Dedemin İnsanları sinema filminin de ortak yapımcısıdır.