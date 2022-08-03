Kerem bu habere çok üzülecek!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer bombaları ardı ardına patlayacak. Okan Buruk'un listesinde olan yıldızlarla birer birer sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların hedefinde şimdi de kanat transferi var. Geçtiğimiz sezon taraftarlarını mutsuz eden Galatasaray'ın bu yıl şampiyon olarak kendini affettirme düşüncesi sonrası transferde gaza basıldı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok!.. Kanat transferinde yeni isimlere yönelen sarı-kırmızılılarda taraftarı bir hayli heyecanlandıracak hamleler yapıldı. Justin Kluivert ile ilgilenen Galatasaray, genç oyuncuyla ilgili girişimlerini sürdürüyor.

Jose Mourinho'nun takımı Roma'nın Justin Kluivert için 12 milyon Euro talep etmesi Galatasaray'ı bu transferde geri adım atmasına yol açmıştı. Fakat son gelen haberlerden sonra taraftarlar umutlanmaya başladı. Sarı-kırmızılı yöneticiler Roma ile pazarlıklarını sürdürdüğü ve her an bir sürprizin yapılabileceği iddia edildi.

Justin Kluivert'in olası transferi Kerem Aktürkoğlu'nu doğrudan etkileyecek. Kerem ile aynı pozisyonda oynayan yıldız oyuncu eğer takıma katılırsa ilginç bir forma rekabeti yaşanacak.



