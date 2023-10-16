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Spor Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken açıklama
Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken açıklama

Yeniakit Publisher
2023-10-16 01:06:00 -
Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken açıklama

A Milli Takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Letonya maçı sonrası açıklamasında; 'Ülkemizin gençlerine inansınlar, sabretsinler. İnanıyorum ki güzel başarılar elde edeceğiz. Hoca bize iyi futbolcu olduğumuzu hatırlattı, özgüven aşıladı.' ifadelerini kullandı.

Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Takım, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Maç sonrasında Milli Takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu açıklamasında; "Konya'da müthiş bir atmosfer vardı. Ülkemize güzel bir gurur yaşatmak istiyoruz. Sadece oraya gitmek değil, orada güzel bir başarı sağlamak istiyoruz. Ülkemizin gençlerine inansınlar, sabretsinler. İnanıyorum ki güzel başarılar elde edeceğiz. Hoca bize iyi futbolcu olduğumuzu hatırlattı, özgüven aşıladı." dedi.

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