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Spor Kerem Aktürkoğlu'nda yolun sonu!
Spor

Kerem Aktürkoğlu'nda yolun sonu!

Yeniakit Publisher
2024-07-10 12:45:00 -
Kerem Aktürkoğlu'nda yolun sonu!

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için İspanyollar önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek.

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için İspanyollar önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek.

Galatasaray'da geçen sezona iyi başlayan ve etkili bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu için ayrılık çok yakın. Bir süredir hem Avrupa'dan hem de Suudi Arabistan'dan birçok kulüple dirsek temasında olan milli futbolcuya İspanya'nın köklü ekiplerinden Real Sociedad, resmi görüşmelere önümüzdeki günlerde başlayacak.

La Liga temsilcisinin, Kerem'in bonservisine 12 milyon euro ayırdığı, Kerem'in de transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray formasıyla toplamda 173 maça çıkan milli yıldız, 44 gol ve 39 asist yaptı.
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