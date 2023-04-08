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Spor Kerem Aktürkoğlu yine yaptı yapacağını! Helal olsun sana...
Spor

Kerem Aktürkoğlu yine yaptı yapacağını! Helal olsun sana...

Yeniakit Publisher
2023-04-08 11:02:00 -
Kerem Aktürkoğlu yine yaptı yapacağını! Helal olsun sana...

Galatasaray forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İsrail saldırılarına hedef olan Filistin'e destek paylaşımında bulundu.

Galatasaray forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İsrail saldırılarına hedef olan Filistin'e destek paylaşımında bulundu.

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, İsrail askerlerinin şu sıralar Gazze'de Filistin halkına yaşattığı zulme kayıtsız kalmadı.

Milli futbolcu sosyal medya hesabından Filistin'e destek paylaşımında bulundu.

24 yaşındaki futbolcu, yapmış olduğu paylaşımda, "Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanlarındır. Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur" ifadelerinin yer aldığı bir görsel paylaştı. Ensonhaber'e göre;

Takipçilerinden Kerem'in paylaşımına büyük destek geldi.
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