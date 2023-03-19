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Spor Kerem Aktürkoğlu gidecek yerine O yıldız isim gelecek!
Spor

Kerem Aktürkoğlu gidecek yerine O yıldız isim gelecek!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi şimdiden hazır! Başarılı çalıştırıcı Okan Buruk, İstanbulsporlu Valon Ethemi'ye onay verdi! Sezon sonu Avrupa'ya gidecek Kerem Aktürkoğlu yerine Valon Ethemi'yi düşünen Galatasaray, Okan Buruk'un da talimatıyla yazın harekete geçecek.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 19:03:00 -
Kerem Aktürkoğlu gidecek yerine O yıldız isim gelecek!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi şimdiden hazır! Başarılı çalıştırıcı Okan Buruk, İstanbulsporlu Valon Ethemi'ye onay verdi! Sezon sonu Avrupa'ya gidecek Kerem Aktürkoğlu yerine Valon Ethemi'yi düşünen Galatasaray, Okan Buruk'un da talimatıyla yazın harekete geçecek.

Galatasaray'da gelecek sezon için kritik planlamalar yapılıyor! Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transfer olma ihtimalini gözeten Okan Buruk, İstanbulspor forması giyen Valon Ethemi'ye onay verdi. Akşam'a göre; İstanbulspor'daki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki sol kanat, Galatasaray'ın radarına takıldı! Sezon sonunda Kerem'in ayrılma ihtimaline karşı mali olarak uygun bir anlaşma tasarlayan Aslan, güncel piyasa değeri 1.80 milyon euro olan 25 yaşındaki Valon Ethemi ile ilgileniyor.

KENDİNİ İSPATLADI

İstanbulspor forması ile bu sezon 25 maça çıkan Ethemi, 10 gol ve 4 asistlik harika bir katkı sağladı ve takımını ayakta tutan yegane isim oldu.

SÖZLEŞME DETAYI

2025 yazında sözleşmesi biten Valon Ethemi için küme düşme senaryosunda da işler değişiyor. Olur da İstanbulspor lige veda ederse, Ethemi'nin ayrılmasının önü açılacak.
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