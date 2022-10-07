Kerem Aktürkoğlu ateşle oynuyor!
Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, maaşına yüzde yüz zam istiyor ancak yönetim yüzde 30'dan yukarı bir ücret veremeyeceğini söyledi.
Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, maaşına yüzde yüz zam istiyor ancak yönetim yüzde 30'dan yukarı bir ücret veremeyeceğini söyledi.
Süper Lig'de ilk 8 hafta biterken Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu tartışılmaya devam ediyor.
Bu sezon gösterdiği kötü performansla eleştiri oklarının hedefi olan Kerem Aktürkoğlu konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, özellikle kadrodaki yerli oyuncular arasındaki maaş dengesinin bozulması nedeniyle flaş bir adım atmıştı.
Abdülkerim'i örnek gösterip yüzde 100 zam istiyor
Yönetim, Kerem'in futbolcunun menajeriyle yapılacak görüşmeler öncesi ciddi bir kriz kapıya dayandı. Alınan bilgilere göre şu anda 10 milyon lira yıllık ücreti olan Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı'nın 4 yılda ortalama 22 milyon liralık kazancını örnek göstererek maaşına yüzde 100 zam talep edecek. Ancak yönetim cephesinin düşüncesinin çok daha farklı olduğu belirtiliyor.
Dursun Özbek yüzde 30 düşünüyor
Başkan Dursun Özbek'in genç yıldızın geçtiğimiz sezon maaşının 900 bin liradan 10 milyon liraya çıkarılması nedeniyle şu anda yüzde 30'luk bir zam yapmayı planladığı ifade ediliyor. Kerem'in böyle bir teklif yapılması durumunda kesinlikle kabul etmeyeceği ve bu durumun yeni bir krizin fitilini ateşleyeceği öğrenildi.
Galatasaray yönetimi geçtiğimiz günlerde de Nelsson'un maaşına yüzde 30 zam yapmıştı. Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşme ve yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.
Sağlık
Bacakları her yıl 7 santimetre genişliyor! Fil hastalığı (lenfödem) nedir? Fil hastalığı neden olur? Fil hastalığı belirtileri
Kadın - Aile
Ceviz yaprağı saça nasıl uygulanır? Ceviz yaprağı kurusu ve ceviz yaprağı faydaları (Saç ve cilt dahil)
Spor
Elazığ Stadyumu son durum: İngiliz modeli yeni stadyum hizmete açılıyor! UEFA ve FIFA standartlarında...
Ekonomi
Nükleer füzyon reaktörü milyonlarca yıl yetecek enerjiyi üretmeye aday! Petrol ve gaz devri bitiyor!
Aktüel
2022 Kuyumculuk Altın Fuarı: İstanbul mücevher fuarında fiyatları duyan şaşırdı! 950 bin liraya pırlanta yüzük...
Kültür - Sanat
Rosetta taşı: Dünyanın en meşhur tarihi yazıtlarından biri! Mısır şimdi o tarihi taşı geri istiyor!
Kadın - Aile
İbrahim Saraçoğlu'ndan maydanoz limon sarımsak kürü tarifi: Limon maydanoz sarımsak kürü faydaları ve zararları