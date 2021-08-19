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Gündem Kerbela şehitleri dualarla anıldı
Gündem

Kerbela şehitleri dualarla anıldı

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (sav) torunu Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt’ten 72 kişinin Kerbela’da şehit edilişinin 1382. yılında, Halkalı’da Aşura Meydanı’nda Kur’an-ı Kerim okunarak anma töreni yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 11:04:00 -
Kerbela şehitleri dualarla anıldı

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela’da muharrem ayının 10’uncu günü olan Aşure Günü’nde şehit edilmesinin yıl dönümü Türkiye’nin çeşitli kentlerinde etkinliklerle yâd edildi. Başta İstanbul Halkalı olmak üzere Caferilerin yoğunlukta yaşadığı Kars, Iğdır, Ağrı gibi illerde düzenlenen etkinliklere katılan binlerce kişi gözyaşı döktü, dualar etti. Yine aşureler pişirilerek dağıtıldı.

Geçmişteki faciadan ders almalıyız

Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Aşura Meydanı ve Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen törenler İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törene katılan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, “Hz. Hüseyin inandığı değerler uğruna mücadele etmiş, bu uğurda şehit olmuştur. Payımıza düşen tarihimizin acıklı sayfalarından biri olan Kerbela faciasını doğru kavramak olmalıdır” dedi. Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz de bu coğrafyada, Çin Seddi’nden Balkanlar’a kadar her kesimden milletin Hüseyin’in yanında, Yezid’in karşısında olduğunu söyledi. İstanbul’un çeşitli semtlerinden Aşura Meydanı’na gelen vatandaşlar, mersiye ve ağıtlara eşlik etti. Siyah kıyafetler giyen katılımcılar, Zeynebiye ve Fatih Caddesi’nde kortej halinde yürüdü.

Kan verip aşı oldular

Öte yandan; Türk Kızılay’ın “Kan Ver, Hayat Kurtar” sloganıyla düzenlediği kampanya kapsamında törenlere katılan çok sayıda katılımcı kan bağışında bulunurken, çadırda sırası gelen vatandaşlara da Kovid-19 aşıları da yapıldı.

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