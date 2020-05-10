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Aktüel

Kepsut’ta polisler Annelerin gününü evlerinde kutladı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde Emniyet Amirliğine bağlı polisler Anneler günü dolayısıyla Anneleri evlerinde ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:23:41 -
Kepsut’ta polisler Annelerin gününü evlerinde kutladı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde Emniyet Amirliğine bağlı polisler Anneler günü dolayısıyla Anneleri evlerinde ziyaret ederek, çiçek takdim etti.


Kepsut’ta Anneler Günü dolayısıyla Kaymakam Bilal Ölmez’in talimatı ile polisler ile birlikte Kepsut’da yaşayan annelere sürpriz yaparak, Anneler Gününü kutladılar. Polis ve Bekçiler annelere çiçek ve tatlı ikramında bulundular. Yapılan jest karşısında duygulanan anneler teşekkür ederek, mutluluklarını dile getirdiler.

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