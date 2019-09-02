0553 313 94 23

Kepez’in folklor festivaline muhteşem gala

Kepez Belediyesi’nin bu yıl 5’ncisini düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali’nin galası muhteşem bir görsel şölenle yapıldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:11
Kepez’in folklor festivaline muhteşem gala

Kepez Belediyesi’nin bu yıl 5’ncisini düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali’nin galası muhteşem bir görsel şölenle yapıldı.


Kepez Belediyes’nin Antalya’ya renk katan kültür etkinliği 5. Uluslararası Folklor Festivali’nin kapanış seramonisi de renkli oldu. Geçtiğimiz gün açılışı yapılan ve Antalya’nın en büyük meydanı Kepez Kent Meydanı’nda düzenlenen gala gecesi, muhteşem bir görsel şölenle yapıldı. 5. Uluslararası Folklor Festivali’nin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kardeşçe yaşayan farklı kültürleri barındıran Kepez’de büyük hayallerle başlattıkları festivalin her yıl daha da büyük bir katılımla gerçekleşmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi. Uluslararası Folklor Festivali’nin 5 yıllık yolculuğunu anlatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “5 yıl önce Kepez da anılan güzel bir festivale sahip olalım istedik. Biliyorsunuz ki; Kepez 81 ilin insanlarının bir araya geldikleri barış ve huzur içerisinde yaşadığı güzel bir şehrimiz. Sevgiyi saygıyı büyüten, birbirimize duyduğumuz muhabbeti büyüten, güzel bir etkinlik gerçekleştirelim istedik. İşte dünyanın farklı yerlerinden gelen folklor ekipler, Anadolu’nun dört bir tarafının güzelliğini buraya, şehrimize getirerek, bize 4 gün boyunca doyumsuz bir folklor şöleni ortaya koydular" diye konuştu.



Kültürleri buluşturan festival


"Kepez sadece Antalya’nın değil dünya kültürlerinin de buluştuğu bir merkez haline geldi.” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “ Burada bu coşkuyu bizimle paylaşan festival ekiplerimize ve halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnanıyorum ki daha nice yıllar çok özel festivallerle bir arada olacağız. Emeği geçen herkese şahsım adına teşekkür ederim" dedi.


Sosyal hayatın kalbinin geçtiğimiz gün açılışı yapılan Kepez Kent Meydanın da atmaya devam edeceğini belirten Tütüncü, “Kepez Kent Meydanı, bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Bizlere bu güzel eserleri yaptıran, böylesi güzel etkinliklerle bizi birbirimize kaynaştıran en önemli şey şehre karşı, hemşehrilerimize karşı duyduğumuz sevgidir. Gün geçtikçe sevgimiz büyüyor, sevgimiz büyüdükçe beraberliğimiz büyüyecek. Bütün bunlar eserlerimizin daha da büyümesini sonuçlayacak” diye konuştu.



Renkli festivale, renkli gala


Tütüncü’nün konuşmasının ardından Dünya’nın ve Türkiye’nin dört bir tarafından festivale katılan ekiplerin kendi kültürlerini yansıtan halk dansları Antalyalılar tarafından büyük bir beğeniyle izlendi. Kepez,bu yıl 11 yerli, 8 yabancı olmak üzere toplam 19 ekibin,570 kişiyle renklendirdiği festivalde farklı kültürlere ev sahipliği yaptı. 5. Uluslararası Folklor Festivali, dört gün boyunca Dünya’nın birçok kültürünü ezgiler ve danslar eşliğinde Antalyalılarla buluşturdu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:11
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taylan Antalyalı kimdir? İşte, Taylan Antalyalı'nın bonservisi
    1. Taylan Antalyalı kimdir? İşte, Taylan..
    2. "İnşallah uzun yıllar bu formayı..
    3. Şahinbey Belediyesi meclis toplantısı..
    4. Bebeğini boğup bahçeye gömdü
    5. Yargıtay üyeleri Anıtkabir'de
    6. Menteşe’de yaz kursları sona erdi
    7. İlk elektrikli uçan taksi test edildi
    8. Göztepe, Mossoro'yu transfer etti
    9. Pakistan tüm dünyaya duyurdu! ‘Artık..
    10. Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Salda..
    11. Sakarya’da yaşayan ve 250 kilo olan..
    12. Anakentspor su kayağında Türkiye..
    13. Eski bakandan yeni parti açıklaması:..
    14. ATO Başkanı Baran, büyüme rakamlarını..
    15. Eğlendiler, öğrendiler, sergilediler
    16. Balıkesir’de polis alkol satış..
    17. Ailesinin yalnız bıraktığı 3 çocuk..
    18. 3. Ordu Komutanı Öngay’dan Başkan..
    19. Karabük'te belirlenen adrese DAEŞ..
    20. Atakan Ekiz Kömürspor’da
    21. Kaymakamlık konutu satışa çıktı
    22. Telefon dolandırıcısı, Iraklı..
    23. Uzmanlardan “hemoroid” uyarısı
    24. Nevşehir Belediyespor’un Ziraat..
    25. Uzmanlardan “vitamin” uyarısı
    26. Rusya’nın Kahire Büyükelçisi hayatını..
    27. Psikologlardan “mevsimsel depresyon”..
    28. Uykusuzluk için bitkisel tedavi nedir?
    29. Kazakların "Altın Elbiseli Adam"ı,..
    30. HDP’li belediye başkanı işten..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak