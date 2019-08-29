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Kepez’in 5. Uluslararası Folklor Festivali başladı

Kepez Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bu yıl 5’ncisini düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali, açılışı korteji ve dünyanın dört bir yanından gelen folklor ekiplerinin gösterileriyle başladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:13
Kepez’in 5. Uluslararası Folklor Festivali başladı

Kepez Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bu yıl 5’ncisini düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali, açılışı korteji ve dünyanın dört bir yanından gelen folklor ekiplerinin gösterileriyle başladı.


Kepez Belediyesi’nin düzenlediği 5. Uluslararası Folklor Festivali’nin açılışı Mehmet Akif Caddesi’nde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kortej yürüyüşüne,Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ‘de bürokratlarıyla birlikte katıldı. Kortej yürüyüşünün ardından, Özdilek AVM önünde gerçekleştirilen gösterilerin ardından, festivalin açılış töreni de Dokumapark’ta yapıldı. Farklı kültürlerin ve geleneksel oyunların sergilendiği festival, görsel bir şölene sahne oldu.



Uluslararası festival 5 yaşında


Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’in Folklor Festivali’nin bu yıl 5 yaşında olduğunu belirtti. Bundan tam 5 yıl evvel güzel bir festival amacı ile yola çıktıklarına değinen Başkan Tütüncü, “Türkiye’nin bütün vilayetlerinden hemşerilerimizin hayatın bütün güzelliklerini buraya Antalya’ya taşıdıkları bu güzel Kepez’de hem Türkiye’nin hem de dünyanın renklerinin sergilendiği güzel bir Festival olsun istedik. Bu amaca yönelik olarak başlattığımız festival yıllar içerisinde büyüdü gelişti ve bugün güzel bir etkinlik olarak şehrin kültürel hayatını süsleyen bir unsur olarak karşımıza çıktı. “ dedi.


5. Uluslararası Folklor Festivali’ne emeği geçen bütün gönüldaşlarına teşekkür ederek konuşmasına devam eden Başkan Tütüncü, “Sevgimizle, saygımızla ve kardeşliğimizle toplumsal yapımızı güçlendirerek gelecek yolculuğumuza devam edeceğiz. Bizler bileceğiz ki; birbirimizi sevdikçe hayat çok daha anlamlı hale gelecek. Bizler bileceğiz ki; birbirimize daha kuvvetli sarıldıkça gönüllerimiz, kalplerimiz birbirine yapışık hale geldikçe saygı üreten, sevgi üreten bir toplumu inşa ettikçe, hayattan daha çok zevk alacağız. Hayattan daha çok zevk aldığımız kardeşlik iklimi ülkemizden hiç eksik olmasın. “ diye konuştu.



Festivali Antalya ile özleştirmek istiyoruz


Etkinliklerin bir bölümünün Antalya’nın simgesi Cumhuriyet Meydanı’nda da devam edeceğini belirten Başkan Tütüncü, “Biz bu festivali Antalya ile de özleştirmek istiyoruz” dedi. Önümüzdeki yıllarda festivalle ilgili çok büyük beklentileri olduğunu da ifade eden Tütüncü, “Türkiye’nin en etkili, en etkileyici en güzel, en kapsamlı ve bununla birlikte birçok enlere sahip olan folklor Festivali burada Antalya’da Kepez’de var etmek istiyoruz. Bunun en önemli sebebi de şu; Biliyorsunuz ki Kepez, Antalya’nın çok özel bir ilçesi. Hem nüfus yoğunluğu bakımından, hem de Antalya’nın en büyük ilçesi. Bununla birlikte 81 ilin tamamından hemşehrilerimizin barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığı bir bölge. Bununla birlikte yurt dışından da misafirlerimizin yaşadığı bir bölge. Kepez, güçlenen kültürel ve sosyal yapısıyla barışın ve kardeşliğin Antalya’da sembolü olmuş bir ilçe haline geliyor. “ dedi.



30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasını sonlandırırken hemşehrilerinin 30 Ağustos Zafer Bayramını’da kutladı. Başkan Tütüncü, “Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı da tebrik ediyorum. Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman ordumuzun mensuplarını ve tabiî ki, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından Dünya’nın ve Türkiye’nin dört bir yanından katılan profesyonel ekiplerin yaptığı gösteriler ile Dokumapark renkli görüntülere sahne oldu. Kepez Belediyesi’nin bu yıl 5’ncisini düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali 4 gün sürecek.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:13
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