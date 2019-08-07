0553 313 94 23

Kepez’de denetlemeler sıklaştırıldı

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde fırın, pastane, tatlı imalatı ve satışı yapan işyerleri ile kasapları denetledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:24
Kepez’de denetlemeler sıklaştırıldı

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde fırın, pastane, tatlı imalatı ve satışı yapan işyerleri ile kasapları denetledi.


Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim ve satış yerlerini mercek altına aldı. Zabıta ekipleri, ilçede unlu mamül ve tatlı üretimimalathaneleri başta olmak üzere, dağıtım ve satış yerlerine gerçekleştirdiği denetimleri sıkılaştırdı. Ekipler, kurban bayramı öncesi ekmek gramajından, imalathanelerin temizliğine, işyeri ruhsatından kaldırım işgaline kadar birçok işyerine denetim gerçekleştirdi.


İmalathanelerde sıkı denetim


Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle tatlı siparişi alan imalathanelerde yaptığı denetimlerde, iş yerlerinde çalışanların ve çalışma alanlarının hijyen kuralları ile gıdaların saklama koşullarının uygunluğunun kontrol etti. Denetimlerde, tatlı ve ekmeklerde kullanılan malzemelerin nitelikleri ve uygunluk dereceleri ile çalışanların sağlık portörlerine dikkat edildi.


Kasaplarda denetlendi


Zabıta ekipleri, Kurban Bayramı’nda sıkça kapısı çalınan kasapları da denetledi. Kasaplarda da çalışanların ve çalışma ortamlarının hijyenine, et ürünlerinin saklama koşullarına ve fiyat etiketi olup olmadığına bakıldı. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, kurallara uymayan işyerlerine uyarı ve cezai işlem uygulanırken, müşteri memnuniyetini ön planda tutan işletmelere de teşekkür edildi.


Mutlu bayram için tedbir


Her yıl olduğu gibi bu bayram süresince de denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepezlilerin huzurlu bir bayram geçirmeleri için gereken tedbirleri aldıklarını söyledi. Kepezlilerin aldığı ürünlerin daha hijyenik ve sağlıklı koşullarda üretimi konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirten Tütüncü, “Vatandaşların gönül rahatlığıyla güzel bir bayram geçirmesi için zabıta ekiplerimiz gereken özveriyi gösteriyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunusemre Belediyespor Başkanı Alkan tekvandocularla buluştu
    1. Yunusemre Belediyespor Başkanı Alkan..
    2. BB Erzurumspor 15 futbolcu ile..
    3. Polis baskınında bazada uyuşturucu ele..
    4. İstanbullular, yelken yarışlarıyla..
    5. Başkan Yavaş’tan memurlara bayram..
    6. DEAŞ üyesi tutuklandı
    7. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
    8. Victor Ruiz sağlık kontrolünden geçti
    9. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs..
    10. Zehir tacirlerine bir haftada 3..
    11. Konya Şeker’den üreticiye bayram avansı
    12. İYİ Parti'de deprem! Vekil makam..
    13. Yunusemre’deki kablo hırsızlığı..
    14. Tokat’ta, 250 çiftçiye 20’şer adet kaz..
    15. TSO ve BAKKA Elpek Bezi projesi için..
    16. İcralık olan yaşlı kadın oğlu..
    17. Vizyonsuz Kırıkkanat uçan arabanın..
    18. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    19. TSO genel sekreterleri deneyim..
    20. 112 ekibi, yaralı sürücüye evin..
    21. Çanakkale’de 17 Afgan mülteci yakalandı
    22. Küçükçekmece kurban pazarının tek..
    23. Kaçakçılık ekipleri 870 kilo sahte..
    24. Vali Ekinci;"Hem hizmet hem istihdam..
    25. Ardahan'da yoğun sis
    26. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    27. Bilecik POMEM 23. dönem mezunlarını..
    28. SpaceX, İsrail’in haberleşme uydusunu..
    29. Karatay’da asfalt çalışmaları
    30. Emine Erdoğan, kadın büyükelçiler ve..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"