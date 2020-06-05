  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Kepenkler açıldı ziyaret başladı

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, 1 Haziran 2020 itibariyle açılan işletmelere ziyaretler gerçekleştiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:00:00 -
Kepenkler açıldı ziyaret başladı

Başkan Hilal Ayık ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Demirel esnafın kapısına giderek Covid-19 sürecinin yeni normal dönemine geçişte yapılanları paylaştı.

Hilal Ayık “2 aydan fazla bir süre zarfında devletimiz virüs salgınının seyrine göre önemli tedbirleri hayata geçirerek uygulanmasını sağladı. Bizler de yapılan açıklamalar doğrultusunda Akyurt Belediyesi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu süreçten en çok etkilenenler kuşkusuz, kesintisiz kapalı kalan işletmelerimizin sahipleri oldu. Ramazan ayı da araya girince birçok yardımı esnafımıza ulaştırdık. Şükürler olsun ki salgının seyri, bütün bakanlıklarımızın özverili çalışması ve insanlarımızın yasaklara uymasıyla istenen noktaya geldi. Bu anda da yeni normalleşme sürecine geçiş başladı. Yayımlanan genelge ile kapalı mekanlarımız yeniden açıldı ve seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Açılan işletmelerimizin dezenfekte ve hijyen çalışmasını önceden yaptık. Açılış sonrasında ise maske, dezenfektan ve kolonya gibi bazı önemli malzemeleri işletmelerimize teslim ettik. Düzenli aralıklarla da dezenfekte ve hijyen çalışmasını tekrarlayacağız. Açılan iş yerlerimizin sahiplerine gönülden bir hayırlı olsun demek, uzun aradan sonra hasbihal etmek için ziyaretler yapıyoruz. Allah bu tür salgınlardan ve zorluklardan ülkemizi uzak tutsun. İnşallah işleri eskisinden daha iyi hale gelecektir. Tüm hemşehrilerimize hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı