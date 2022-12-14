Kepekli saçlar için saç maskeleri nelerdir? En iyi kepek doğal şampuanı, altın değerinde tavsiyeler: Kepek neden olur, nasıl geçer?

Kepekler saç diplerinde beyaz pullanmalara denir. Saçlar yıkandığı zaman diplere, daha sonra kuruyunca üstlere doğru çıkar. Bu saç sorununuza bitkilerde oluşturulan maskelerle karşılık veriyoruz. İşte saç bakım maskeleri

Malzeme :

– yarım kahve fincanı soya yağı,

– 1 tatlı kaşığı biberiye,

– 1 çay kaşığı okaliptus yağı,

– 1 çorba kaşığı elma sirkesi,

– 1 kahve fincan su.

Hazırlanışı ve Uygulanışı :

Bütün malzemeleri karıştırıp saç dipine boya sürer gibi sürüp tarıyoruz. Saç uçlarında karışım gitmesini ve kepeklerin dökülmesini sağlıyoruz, sonra naylon sarıp 2 saat kadar bekletip sulandırılmış şampuanla yıkıyoruz. Bu Maskeyi haftada 1 kere yapıyoruz . 4 hafta boyunca tekrarlarsanız saçlarınız kepeklerden kurtulmuş olacaktır.

Not: Eğer saç dipleriniz de ağrı varsa karışımın içine 2 tane aspirin koyun çok iyi gelir.

Yoğurt Maskesi

Yoğurdu saç kremi olarak öneriyoruz. Saçlarınızı önce yıkayın daha sonra durulayın. Ardından saç diplerinize masaj yaparak yoğurdu iyice sürdükten sonra 10-15 dakika bekleyin. Saçlarınızı tekrar duruladıktan sonra, mümkün olduğu kadar az şampuan kullanarak tekrar saçlarınızı yıkayın. Son durulama suyunda 2 kaşık sirkeye kekik, ısırgan otu veya adaçayından hazırlanacak kuvvetli bir karışım kullanabilirsiniz.

Malzemeler :

– 10 damla kekik esansı,

– 25 gram badem yağı,

– 1 çay kaşığı tuz,

– 5 damla limon.

Uygulama :

Malzemeleri karıştırın ve saç diplerine sürün.

Kepek için saç maskesi: Kepekli saçlar için evde maske

2-3 tane aspirini iyice ezin. Saçınızı yıkadığınız miktarda şampuanı alın ve bir bardağa koyun içerisine aspirini ilave edin ve iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı saç diplerinize sürün ve 5 dakika bekletin ve daha sonra saçlarınızı su ile yıkayarak durulayın.

Kepek için saç Maskesi zeytinyağı

Ayrıca 2 çorba kaşığı elma sirkesi, 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı tuzu karıştırın. Bu karışımı temizken saç derinize sürün. 10 dakika beklettikten sonra başınızı sıcak ve nemli bir havluyla sarın. 15 dakika da bu şekilde bekledikten sonra saçınızı yıkayın.

1 günde kepekten Kurtulma

son durulama suyundan önce ılık suya atılmış bir miktar sirkeli su ile yıkayıp 5 dk beklemek. - saçları her gün yıkamamak.

Kepeğe ne iyi gelir?

Banyoya girmeden önce saçlarınızı ıslatın ve bir çay bardağı içerisine biraz sirke ve biraz limon suyu dökerek saçlarınıza 4-5 dakika kadar masaj yapın. Ardından saçınızı veya banyonuzu yapın. Saçlarınız kuru halde iken saç diplerinize tuz ile masaj yapın. Daha sonra şampuan ile yıkayarak durulayın.

Kepek neden olur?

Genellikle kepek kişinin cilt tipi, saçını yıkama sıklığı, kullandığı şampuan, yaşadığı yerdeki havanın kuru olması gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Özellikle saç derisinin nemsiz kalması ve kuruması kepeğe neden olmaktadır. Saçların yıkanma sıklığının az ya da çok olması da kepeğin oluşumunu tetikler.