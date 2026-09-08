Kepek ve kaşıntıya karşı dünyanın en popüler 10 saç yağı: Saç derisindeki kaşıntıyı yok ediyor! Bakın ne...
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Kepek, en sık karşılaşılan saç sorunlarından biridir. Kepek bulaşıcı değildir ancak son derece rahatsız edicidir. Kepek birçok sebepten kaynaklı olabilir. Genellikle saç diplerinin aşırı kuruması kepeğe neden olur. Kepek sorunu ile mücadele etmek için doğal yağlardan faydalanabilirsiniz. Bazı doğal yağlar saç köklerine nem depolayarak kepek oluşumunu engelliyor ve saçların daha sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor. Kepeği azaltan 10 saç yağını bu yazımızda bulabilirsiniz. Kepek ve kaşıntıya karşı saç derisini yatıştıran ve mikrop karşıtı özellikleriyle bilinen en etkili doğal yağlar...
Kepek sorunuyla mücadele etmek ve saç diplerinizi rahatlatmak istiyorsanız doğal yağları saç bakım rutininize dahil edin.
Bazı doğal yağlar içerisindeki vitaminler ile saç köklerini besliyor. Saç diplerini rahatlatıyor ve kepek sorununu tamamen ortadan kaldırıyor.
Bu yağlar, kepeğin yaygın semptomları olan kafa derisindeki kaşıntı, pullanma ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.
Ek olarak, saç derisine düzenli olarak yağ kullanmak, kafa derisinin ve saçın genel sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir , kepek ve diğer kafa derisi koşullarına daha az eğilimli hale getirir.
Çay ağacı yağı, kepeği azaltmaya yardımcı olan antibakteriyel ve antifungal özellikleriyle bilinir. Ayrıca kaşıntılı bir kafa derisini yatıştırmaya da yardımcı olabilir. Çay ağacı yağı saç diplerini rahatlatır ve nefes almasına yardımcı olur.
Hindistan cevizi yağı, saç derisini nemlendirerek kepeği azaltmaya yardımcı olabilecek doğal bir nemlendiricidir.
Ayrıca antimikrobiyal özelliklere sahip laurik asit içerir. Hindistan cevizi yağı saçı neme doyurur. Kuruluk sorununu ortadan kaldırır. Saç tellerinin canlı ve parlak olmasına yardımcı olur.
Neem yağı, kepek azaltmada etkili olmasını sağlayan antibakteriyel ve antifungal özellikleriyle bilinir. Ayrıca kafa derisi tahrişini gidermeye yardımcı olabilir.
Zeytinyağı, saç derisini nemlendirerek kepeği azaltmaya yardımcı olabilecek doğal bir nemlendiricidir.
Ayrıca sağlıklı bir saç derisini desteklemeye yardımcı olan antioksidanlar açısından da zengindir.
Hint yağı, kepeği azaltmaya ve sağlıklı bir saç derisini desteklemeye yardımcı olabilecek yağ asitleri açısından zengindir. Ayrıca saç kırılmasını önlemeye ve saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabilir.
Jojoba yağı, saç derisini nemlendirerek kepeği azaltmaya yardımcı olabilecek doğal bir nemlendiricidir. Ayrıca sağlıklı bir saç derisini desteklemeye yardımcı olan vitaminler ve mineraller açısından da zengindir.
Argan yağı, kepeği azaltmaya ve sağlıklı bir saç derisini desteklemeye yardımcı olabilecek antioksidanlar ve yağ asitleri açısından zengindir. Ayrıca saç kırılmasını önlemeye ve saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabilir.
Lavanta yağı, kepeği azaltmada etkili olmasını sağlayan antifungal özellikleriyle bilinir. Ayrıca kaşıntılı bir kafa derisini yatıştırmaya da yardımcı olabilir.
Biberiye yağı, saç derisinin yağ üretimini dengeleyerek kepeği azaltmaya yardımcı olabilecek doğal bir büzücüdür. Ayrıca saç büyümesini teşvik etmeye yardımcı olabilir.
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