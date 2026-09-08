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Yenilenen BMW 3 Serisi motoruyla dikkat çekecek

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Yenilenen BMW 3 Serisi motoruyla dikkat çekecek

Görünüş olarak tamamen elektrikli i3'e benzeyen yeni BMW 3 Serisi, güçlü bir sıralı altı silindirli motora ve dörtlü egzoza sahip olacak.

#1
Foto - Yenilenen BMW 3 Serisi motoruyla dikkat çekecek

BMW, yeni nesil 3 Serisinin, giderek daha katı hale gelen emisyon düzenlemelerini karşılamak için 48 volt teknolojisine sahip dört ve altı silindirli motorlarla devam edeceğini doğruladı. Serinin zirvesinde, ortalama verimlilik odaklı içten yanmalı motorlu bir otomobilden çok daha güçlü bir M Performance modeli yer alacak. Eski M340i'nin yerini alan yeni M350 xDrive, 443 beygir gücü ve 580 Newton-metre tork üreten, hafif hibrit sistemli 3.0 litrelik turboşarjlı sıralı altı silindirli bir motor kullanacak. Motor gücü rakamları, M340i ile karşılaştırıldığında etkileyici derecede güçlü. BMW'nin tam olarak M3 olmayan modeli, ABD'de satılan önceki M Performance modeline göre 57 beygir gücü ve 80 Nm tork artışı elde ediyor. Daha sıkı emisyon düzenlemelerine uymak için gücü düşürülmek zorunda kalan Avrupa spesifikasyonlu M340i ile karşılaştırıldığında ise fark daha da büyüyor. Bu Bavyera gücü, 4,1 saniyede 100 km/s hıza ulaşmak ve elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış azami hıza ulaşmak için yeterli.

#2
Foto - Yenilenen BMW 3 Serisi motoruyla dikkat çekecek

DRİFT MODU YAZILIM GÜNCELLEMESİYLE EKLENECEK Arka tekerlekten çekiş modunu etkinleştiren yeni bir işlev için kullanılan Drift Moment, daha önce yalnızca tam donanımlı M3 modelinde bulunurken şimdi ise M Lite modeline de gelmeye başladı. Etkinleştirildiğinde, motorun tüm gücünü arka aksa gönderiyor ve bu nedenle M350'ye arkadan kaymaya meyilli bir yapı kazandırıyor. Ancak bu özellik hemen kullanıma sunulmayacak. BMW, Drift Moment özelliğinin önümüzdeki yıl kablosuz yazılım güncellemesiyle geleceğini, yani o tarihten önce teslim edilen araçların da daha sonra bu özelliğe sahip olacağını belirtiyor.

#3
Foto - Yenilenen BMW 3 Serisi motoruyla dikkat çekecek

M350 xDrive ilgi odağına yerleşse de, tek içten yanmalı motorlu 3 Serisi bu olmayacak. BMW, yeni ürün gamında daha düşük performanslı dört silindirli modellerin de yer alacağını ve bunlardan en az birinin dizel motorla çalışacağını söylüyor. Ayrıca, normal 3 Serisi ile tamamen elektrikli i3 arasındaki boşluğu dolduracak bir plug-in hibrit modelin de geliştirilmekte olduğu tahmin ediliyor.

#4
Foto - Yenilenen BMW 3 Serisi motoruyla dikkat çekecek

İÇ TASARIM ÖNCEKİ MODELLERLE BENZERLİK GÖSTEREBİLİR Motor1.com sitesinde yer alan habere göre, 3 Serisi için CLAR ve i3 için Neue Klasse gibi farklı platformlar kullanmalarına rağmen, tasarım açısından araçlar aynı kumaştan kesilmiş gibi görünüyor. Bu ifade iç mekan için de geçerli. Henüz görücüye çıkmasa da, kabinin elektrikli aracın minimalist iç mekanına çarpıcı derecede benzer olması bekleniyor. 17,9 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve ön camın alt kısmında sütunlar arası projeksiyon sağlayan Panoramik Görüş sistemi bekleniyor. Yeni 3 Serisi'nin üretimi bu yılın sonlarına doğru başlayacak, ancak önceki tüm nesillerin monte edildiği Münih yerine, Dingolfing'de üretilecek ve tarihi Münih fabrikası tamamen elektrikli i3'ün üretimine ayrılacak. Yeni nesil M3'ün en erken 2028'den sonra çıkması öngörülüyor.

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