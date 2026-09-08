Ne kepek ne de buğday: İşte dünyanın en sağlıklı ekmeği!

ÇAVDAR EKMEĞİ ZENGİN LİF İÇERİYOR Tam tahıllı çavdar unu kullanılarak hazırlanan ekmekler, rafine undan yapılan beyaz ekmeğe kıyasla daha fazla lif sağlayabiliyor. Lif ise sindirim sisteminin normal işleyişinde önemli rol oynarken, daha uzun süre tok kalmaya da yardımcı olabiliyor. Çavdar ekmeğinin avantajı da büyük ölçüde burada ortaya çıkıyor. Tam tahıllı çavdar ekmeği tüketildiğinde tahılın yalnızca belirli bir bölümü değil, kepek ve diğer besleyici kısımları da beslenmeye dahil ediliyor. Bu nedenle rafine tahıllardan hazırlanan ekmeklere göre besin değeri açısından daha avantajlı bir seçenek olabiliyor.