  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni adres belli oldu: Bayraktar'dan yüksek teknoloji hamlesi Yılmaz, Ankara’daki forumda İsrail’e sert çıktı! Netanyahu kendi halkına bile zulmediyor ‘İktidar değişecek ama acılı ama acısız’ demişti! Türker Ertürk mahkemede kıvırdı Kimin aklına gelir ki...Hamam böcekleri sayesinde servet yaptılar! Antalya ile Adana’da ekipler ve halk teyakkuzda: Ülkenin güneyinde yangın seferberliği Çocuklu paylaşımla ajitasyon! Kılıçdaroğlu’nun itirafı Ekrem’in eşini rahatsız etti Ne kepek ne de buğday: İşte dünyanın en sağlıklı ekmeği! Yenilenen BMW 3 Serisi motoruyla dikkat çekecek
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Ne kepek ne de buğday: İşte dünyanın en sağlıklı ekmeği!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ne kepek ne de buğday: İşte dünyanın en sağlıklı ekmeği!

Kahvaltının vazgeçilmezi olan ekmeğin çeşidi kullanılan ürüne göre değişebiliyor. Beyaz ve mısır ekmeği en çok tüketilen olurken, en sağlıklı ekmekte merak konusu oldu.

#1
Foto - Ne kepek ne de buğday: İşte dünyanın en sağlıklı ekmeği!

Günlük beslenmenin önemli parçalarından biri olan ekmekte kullanılan un, ürünün besin değerini doğrudan etkiliyor. Rafine undan hazırlanan beyaz ekmeğin yanı sıra farklı tahıllardan yapılan ekmekler de sofralarda yer alıyor. Bunlar arasında tam tahıllı çavdar ekmeği, özellikle lif içeriğiyle öne çıkan seçeneklerden biri olarak gösteriliyor.

#2
Foto - Ne kepek ne de buğday: İşte dünyanın en sağlıklı ekmeği!

ÇAVDAR EKMEĞİ ZENGİN LİF İÇERİYOR Tam tahıllı çavdar unu kullanılarak hazırlanan ekmekler, rafine undan yapılan beyaz ekmeğe kıyasla daha fazla lif sağlayabiliyor. Lif ise sindirim sisteminin normal işleyişinde önemli rol oynarken, daha uzun süre tok kalmaya da yardımcı olabiliyor. Çavdar ekmeğinin avantajı da büyük ölçüde burada ortaya çıkıyor. Tam tahıllı çavdar ekmeği tüketildiğinde tahılın yalnızca belirli bir bölümü değil, kepek ve diğer besleyici kısımları da beslenmeye dahil ediliyor. Bu nedenle rafine tahıllardan hazırlanan ekmeklere göre besin değeri açısından daha avantajlı bir seçenek olabiliyor.

#3
Foto - Ne kepek ne de buğday: İşte dünyanın en sağlıklı ekmeği!

TOKLUK HİSSİ YARATIYOR Çavdar ekmeğinin yoğun yapısı ve lif içeriği, daha doyurucu olmasına katkı sağlayabiliyor. Özellikle beyaz ekmeği kısa sürede ve fazla miktarda tüketen kişiler açısından tam tahıllı ekmeklere yönelmek porsiyon kontrolünü kolaylaştırabilir. Sağlıklı bir ekmek seçmek, tüketilen miktarın önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Ekmeğin çeşidinin yanı sıra porsiyon büyüklüğünün de dikkate alınması gerekiyor.

#4
Foto - Ne kepek ne de buğday: İşte dünyanın en sağlıklı ekmeği!

ETİKETTE 'TAM ÇAVDAR' YAZMALI Marketlerde satılan her çavdar ekmeği yüksek oranda çavdar unu içermiyor. Bazı ürünlerde temel malzeme buğday unu olurken, içerisine belirli miktarda çavdar unu eklenebiliyor. Bu nedenle paketli ekmek alırken yalnızca ürünün adına veya görünümüne bakmak yerine içindekiler listesini kontrol etmek önem taşıyor. Listenin ilk sıralarında tam çavdar unu veya tam tahıllı çavdar unu bulunan ürünler tercih edilebilir. Benzer ürünler arasında seçim yaparken lif miktarının karşılaştırılması da yol gösterici olabilir. Ekmeğin koyu kahverengi olması ise tek başına ürünün tam tahıllı veya yüksek oranda çavdar içerdiğini göstermiyor.

#5
Foto - Ne kepek ne de buğday: İşte dünyanın en sağlıklı ekmeği!

ÇAVDAR EKMEĞİ HERKESE UYGUN DEĞİL Çavdarın buğdaydan farklı bir tahıl olması, gluten içermediği anlamına gelmiyor. Çavdar gluten içeriyor. Bu nedenle çölyak hastalarının çavdar ekmeğinden uzak durması gerekiyor. Gluten tüketmemesi gereken kişilerin, ekmek satın alırken ürün etiketlerini dikkatli şekilde incelemesi önem taşıyor. Çavdar ekmeğini besleyici bir seçenek haline getiren unsur yalnızca üzerinde "çavdar" yazması değil. Kullanılan unun tam tahıllı olup olmadığı, lif miktarı, ilave şeker ve tuz oranı ile tüketilen porsiyonun birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle beyaz ekmeğe alternatif arayanlar için tam tahıllı çavdar ekmeği, lif içeriği ve doyuruculuğuyla öne çıkan seçeneklerden biri olarak değerlendirilebilir./ kaynak: mynet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi
Gündem

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın gerilimi bu kez Antalya’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Alanya’da kendisini gösterdi. 5 yıldız..
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı
Gündem

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında yurt dışına kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılan..
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi! İşte ilk sözleri...
Gündem

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi! İşte ilk sözleri...

Yıllarca devletin imkanlarını tepe tepe kullanıp ardından kirli siyasi hesaplarla muhafazakar tabana sırtını dönen Gelecek Partisi kurucusu ..
Fındık işçilerini taşıyan pat pat tırla çarpıştı! Düzce’de 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Gündem

Fındık işçilerini taşıyan pat pat tırla çarpıştı! Düzce’de 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde demir çelik yüklü tır ile fındık işçilerini taşıyan tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, ..
Suriye, Arap Birliği toplantısında duyurdu! ABD ile müzakeredeyiz İsrail hatlardan çekilecek
Gündem

Suriye, Arap Birliği toplantısında duyurdu! ABD ile müzakeredeyiz İsrail hatlardan çekilecek

Mısır'ın başkenti Kahire’de düzenlenen Arap Birliği toplantısına Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin açıklamaları damga vurdu. Si..
Suudi Arabistan'a büyük saldırı!
Dünya

Suudi Arabistan'a büyük saldırı!

Suudi Arabistan’ın resmi açıklamasına göre, salı sabahı ülkenin güneyindeki kentlere Ensarullah tarafından düzenlenen saldırılarda onlarca k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23