Op.Dr. Hakkı İzmirli, kepçe kulak problemine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Hakkı İzmirli, “Kozmetik kulak ameliyatı diğer adıyla otoplasti, kulakların büyüklüğünü, konumunu ya da oranını değiştiren bir işlemdir. Kulak estetiği ameliyatının sonuçları, büyük ölçüde arzu edilen değişikliklere bağlı olarak değişir. Ancak bu işlemler genellikle, özellikle çocuklarda ve gençlerde kendine güveni arttırmak konusunda çok faydalı olabilir. Ameliyat için en uygun dönem çocuğun ilkokula başlamadan önceki 5-6 yaş dönemidir” dedi.

Uygun adaylar hakkında bilgi veren Op.Dr. İzmirli, “Kulaklarınız eğer: -Doğuştan Aşırı büyük ya da aşırı küçük ise Başınızagöre orantısız ve kötü yerleşimli ise Dışa doğru kepçe şeklindeyse Geçirmiş olduğunuz bir yaralanma sonucu kulak şekliniz olumsuz etkilendiyse Kulak şeklinizden dolayı saçlarınızı toplamak istediğiniz halde topayamıyorsanız, kulak estetiği ameliyatı için uygun aday olabilirsiniz. Avantajları; kulak estetiği kulak şeklinizi olumlu yönde değiştirir. Özellikle çocuklarda özgüvenlerine destek sağlayabilir ve 5 yaşın üzerindeki çocuklarda her dönemde yapılabilir. Sonuçları çoğunlukla ömür boyu sürer. Dezavantajları, Nadiren de olsa kulak simetrisi etkilenebilir Kalıcı yara izi veya kulakta hissizlik olabilir” diye konuştu.

Kulak estetiği ameliyatının çocuklarda genel erişkinlerde lokal anestezi altında yapıldığını kaydeden Op.Dr. İzmirli, “1-1.5 saat sürer.Kulak arkasından yapılan bir kesi ile kıkırdak şekillendirilerek kulak olması gereken açıya getirilir. Ameliyat sonrası birgün bandaj sarılır. Hasta yapılan anestezi türüne göre ya aynı gün evine gönderilir ya da 1 gece hastanede misafir edilir. Şişlik ve morluk nadiren görülür. Hastanın 1 ay boyunca tenisçi bandajı kullanması önerilir. Eriyen dikiş kullanıldığı için dikişler alınmaz. 2 hafta içinde sonuçlar gözle görülür hale gelir. Kulak estetiği ameliyatında izler kulak arkasında kaldığı ve zamanla belirginsizleştiği için hastayı rahatsız etmez. Kulak şeklini olumsuz etkileyecekherhangi bir olay yaşanmadığı sürece kepçe kulak ameliyatının sonuçları genellikle yaşam boyu sürer” açıklamalarında bulundu.