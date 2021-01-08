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Dünya Kenya'dan ABD'ye olay gönderme
Dünya

Kenya'dan ABD'ye olay gönderme

ABD'de eski başkanlardan Bush'un başlattığı "muz cumhuriyeti" tartışması büyüyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bush'a yanıt verirken, yaşanan kaosun ardından Kenya Daily Nation gazetesi olay bir manşet attı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 17:47:00 -
Kenya'dan ABD'ye olay gönderme

ABD'deki Kongre baskınının etkileri sürüyor. Washington DC'de ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binası baskınında 4 kişi yaşamını yitirirken, 52 kişi gözaltına alındı.

Başkentte yaşanan kaos dünyanın gündemine oturdu. Asya, Afrika ve Avrupa gazeteleri ABD'de yaşanan olayları manşetten duyurdu. Kenya Daily Nation gazetesi ise "Şimdi kim muz cumhuriyeti?" başlıklı bir habere yer verdi. Haberde Kenya'da birkaç yıl sonra çekilecek bir filmde ABD'de yaşananlardan esinlenebilecekleri bildirildi.

Gazetede çıkan haberde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisini basan Richard Bigo Barnett'e yer verildi.

ABD'de "muz cumhuriyeti" tartışması

ABD'nin eski Başkanı George W. Bush da Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasını "Bu olaylar muz cumhuriyeti ülkelerde olur" diyerek yorumlamıştı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bush'a cevap verdi. Twitter'dan paylaşım yapan Pompeo, söz konusu iftiranın "muz cumhuriyetleri ile Amerika'daki demokrasinin yanlış anlaşıldığını ortaya koyduğunu" söyleyerek şöyle devam etti:

"Muz cumhuriyetinde gücün icra edilmesini çete şiddeti belirler. ABD'de ise kolluk kuvvetleri, halkın temsilcilerinin hukukun üstünlüğü ile anayasal hükümete uygun olarak gücü kullanabilmesi için çete şiddetini ezer."

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