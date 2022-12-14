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Dünya Kenya'da zincirleme trafik kazası: Ölüler var
Dünya

Kenya'da zincirleme trafik kazası: Ölüler var

Kenya'da iki yolcu minibüsü ve bir kamyonun karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 00:00:00 -
Kenya'da zincirleme trafik kazası: Ölüler var

Kenya'da iki yolcu minibüsü ve bir kamyonun karıştığı trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki habere göre, Kenya'nın batısındaki Nakuru-Eldoret karayolunda iki minibüs ve bir kamyonun karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Akşam saatlerinde yaşanan kazada 8 yolcu hayatını kaybetti, 16 yolcu da yaralandı. Yaralılar, bölge hastanelerinde tedavi altına alındı.

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