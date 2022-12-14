Kenya'da zincirleme trafik kazası: Ölüler var
Kenya'da iki yolcu minibüsü ve bir kamyonun karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaşamını yitirdi.
Kenya'da iki yolcu minibüsü ve bir kamyonun karıştığı trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınındaki habere göre, Kenya'nın batısındaki Nakuru-Eldoret karayolunda iki minibüs ve bir kamyonun karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Akşam saatlerinde yaşanan kazada 8 yolcu hayatını kaybetti, 16 yolcu da yaralandı. Yaralılar, bölge hastanelerinde tedavi altına alındı.