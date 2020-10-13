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Aktüel Kenya'da okullar kısıtlı önlemler altında yeniden açıldı
Aktüel

Kenya'da okullar kısıtlı önlemler altında yeniden açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:05:51 -
Kenya'da okullar kısıtlı önlemler altında yeniden açıldı

NAIROBI (AA) - Afrika ülkesi Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında eğitime ara veren okulların yeniden açılmasıyla binlerce çocuk okula döndü.

Başkent Nairobi başta olmak üzere birçok şehirde okullar yeniden açılırken ülkenin bazı bölgelerinde bakımsızlık ve su baskınları nedeniyle okulların bir kısmı kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Sınıflarda çocuklara maske takma zorunluluğu getirildi, sosyal mesafe ve hijyen kuralları noktasında veli ve öğretmenler uyarıldı.

Nairobi'de yapılan bir araştırmaya göre, velilerin yüzde 70'i yetersiz önlemler nedeniyle çocuklarının okulda virüs kapabileceğinden korkuyor.

Jamhuri Lisesi öğretmenlerinden Fred Awuor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldaki 183 öğrenciden 120'sinin okula yeniden başladığını dile getirdi.

Awuor, "Öğrenciler için dezenfektan ve el yıkama lavaboları kurduk. Her sırayı da 1,5 metre mesafeyle yerleştirdik." dedi.

Öğrencilerin okula dönmesinden dolayı mutlu olduklarını kaydeden Awour, "Şimdilik sınıflarda sosyal mesafeyi koruyoruz ancak zaman ilerledikçe alt sınıflarda bunu korumak zorlaşacak." dedi.

Öğrencilerden Evans Ogego, okullar kapalı olduğu için çok zaman kaybettiklerini, çevrim içi eğitimin de çok faydalı olmadığını aktardı.

Ogego, "Sınavlarımız yaklaştı ve daha çok çalışmak zorundayız." dedi.

- Kırsal bölgelerdeki okullar hazır değil

Kenya'da şehir merkezlerindeki okullar eğitim için yeniden hazırlanırken kırsal bölgelerdeki okullarda büyük zorluklar yaşandığı kaydedildi.

Bazı okullardaki sınıflar yoğun yağışların ardından sular altında kaldı ve kullanılamaz hale geldi.

Hükümet ise okullarda yeniden eğitime başlanması için 121 milyon dolar ödenek ayırdı.

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