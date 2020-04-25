  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kenya'da Kovid-19 nedeniyle konulan kısmi sokağa çıkma yasağı 21 gün uzatıldı

2020-04-25 17:27:52 -
Kenya'da Kovid-19 nedeniyle konulan kısmi sokağa çıkma yasağı 21 gün uzatıldı

ABUJA (AA) - Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan kısmi sokağa çıkma yasağı 21 gün uzatıldı.

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele çerçevesinde konulan kısmi sokağı çıkma yasağının 21 gün uzatıldığını duyurdu.

Bu süre zarfında ülkenin tüm sınırlarının kapalı kalacağını belirten Kenyatta, sokağa çıkma yasağı nedeniyle virüsle mücadelede gelişme sağladıklarını ancak henüz tam başarılı olamadıklarını vurguladı.

Kenyatta, halka önemli bir gerekçesi olmadıkça evlerinde kalmaları çağrısında buldu.

Ülkede daha önce konulan 3 hafta sokağı çıkma yasağını ihlal eden 12 sivil polis tarafından öldürülmüştü.

Kenya'da şimdiye kadar ülkede 343 Kovid-19 vakası görülürken 14 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı