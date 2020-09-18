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Aktüel Kenya'da işitme engellilerin çalıştığı kafe müşterilerine farklı deneyimler sunuyor
Aktüel

Kenya'da işitme engellilerin çalıştığı kafe müşterilerine farklı deneyimler sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:06:46 -
Kenya'da işitme engellilerin çalıştığı kafe müşterilerine farklı deneyimler sunuyor

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın başkenti Nairobi'de işaret diliyle servisin yapıldığı kafe, farklı bir deneyim yaşamak isteyen müşterilerin adresi oldu.

Nairobi'deki James Gichuru Caddesi'nde işitme engellilerin çalıştığı Pallet Cafe'nin işletmecileri, hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle engelli bireylerin istihdamı ve eğitimine katkı sağlarken, sundukları sıra dışı hizmetle müşterilerine damak zevkinin yanı sıra eğitim, kültür ve sosyalleşme imkanı tanıyor.

Müşteriler, Pallet Cafe'de siparişlerini zamanla öğrendikleri işaret diliyle veriyor.

Otantik, rengarenk ve farklı tasarımıyla da dikkati çeken ve oldukça geniş bir alana kurulan mekanda, farklı lezzetleri tatmanın yanında bahçede eğitmenler eşliğinde yoga yapılabiliyor, oldukça sessiz bir ortamda kahve yudumlanırken ders çalışılabiliyor.

Pallet Cafe'nin kurucusu Feisal Hussein, engellilerin çalıştığı bir kafe açma fikrinin nasıl doğduğu sorusuna "Kenya'da iş bulmanın çok zor olduğunu biliyorum. Bu yüzden işitme engelli garsonları restoranımı benzersiz kılmak ve onlara iş fırsatı sunmak için çalıştırmaya karar verdim.'' cevabını verdi.

Kenya'da bir ankete göre nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun engelli olduğunu belirten Hussein, "Bunlar ailelerinin ve kendilerinin geçimini sağlamaya ihtiyaç duyan insanlar ancak bildiğimiz gibi iş ararken birçok zorlukla karşı karşıya kalıyorlar." ifadesini kullandı.

Hussein, "Hükümetin bu insanlara yardım etmesi ve özellikle kamu kurumlarında onlar için daha fazla istihdam oluşturması gerekiyor." dedi.

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