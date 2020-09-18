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Aktüel Kenya'da hükümet, 200 binden fazla gence istihdam sağladı
Aktüel

Kenya'da hükümet, 200 binden fazla gence istihdam sağladı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 19:51:48 -
Kenya'da hükümet, 200 binden fazla gence istihdam sağladı

NAİROBİ (AA) - Kenya hükümeti, temizlik ve çevre projelerinde dar gelirli bölgelere öncelik verdiği proje kapsamında 200 binden fazla gence iş imkanı sundu.

Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta tarafından nisan ayında açıklanan girişim ile dar gelirli vatandaşların yaşadığı bölgelere yönelik ekonomik teşvik, altyapı ve temizlik projeleri hayata geçirildi.

Bu kapsamda 200 binden fazla genç farklı projeler sayesinde iş imkanına kavuştu.

Dışişleri Bakanlığı İskan ve Kentsel Gelişim Genel Sekreteri Charles Hinga, programın başarılı olduğunu ancak daha fazla geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Hinga, "Toplumumuzda açlık sınırındaki ve aynı zamanda Kovid-19 zorlukları nedeniyle işini kaybeden en savunmasız insanları hedefliyoruz, ayrıca listemizde eşlerinden ayrılmış anneler var. ''dedi.

Kenya'da 47 ilçenin tamamında 6 ay süreyle uygulanacak Kazi Mataani projesiyle temizlik hizmetlerinin geliştirilerek yerleşim yerlerindeki hayat kalitesinin artırılması da hedefleniyor.

Proje sorumlularından Timothi Kimani, yeteneklerini gösterme şansı ve gün sonunda evlerine ekmek götürebilme fırsatı sunduğu için gençlerin projeden oldukça memnun olduğunu kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası işten çıkarmaların arttığı ve işsizlik oranının yüzde 10'a yükseldiği Kenya'da, Ulusal İstatistik Bürosu rakamlarına göre işsizlik sayısı haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyon 300 binden fazla artışla 5 milyona yaklaştı.



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