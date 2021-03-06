Kenya, Batılıların eskilerini giyiyor

Kenya The Star gazetesinin, Kenya Ekonomik İşler Enstitüsü ve Mitumba Birliğinin raporuna dayandırdığı haberinde, halkın büyük kısmının ithal ikinci el kıyafet kullandığı bildirildi. Haberde “2019 verilerine göre Kenyalıların yüzde 91,5’i mitumba adı verilen ithal ikinci el kıyafet kullanıyor” denildi.



Kenya’nın 2019’da 185 bin ton, yaklaşık 8 bin konteyner ikinci el kıyafet ithal ettiği aktarılan haberde, bu sektörün 2 milyon Kenyalı için iş imkanı sağladığı kaydedildi.



Haberde ikinci el kıyafet ticareti yapan Kenyalı tüccarlar tarafından getirilen kullanılmış giysilerin ülkenin birçok eyaletinde kurulan pazarlarda satıldığı belirtildi.

Öte yandan; Kenya, ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerden ikinci el kıyafet ithal eden tüccarları resmi olarak tanıdı.