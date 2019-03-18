Kentsel dönüşümün öncüsü TOKİ ve İller Bankası olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale’de düzenlenen “Sosyal Konut Kentsel Dönüşüm” başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’de dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konuttan 1,5 milyonunun acil ve öncelikli durumda bulunduğunu belirtti.

5 yıllık süreç

Kurum, “Bu alanlara ilişkin yılda 300 bin konut yapmak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte buraları dönüştürmek istiyoruz. 300 bin konutun yaklaşık yüzde 10’unu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yapacağız. Kalan kısmına da İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ile yüzde 50’ye kadar faiz desteği vermek suretiyle, o kentsel dönüşümü yerel yönetimlerimizle yapma arzusu içindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm Türkiye için manifestolarının açıklandığını belirten Kurum, şunları kaydetti: “Bu manifesto çerçevesinde 2023 yılına kadar tüm Türkiye’de şehircilik anlamında, kentsel dönüşüm anlamında, şehirlerin altyapısı anlamında birçok projeyi yaptık ve inşallah yapmaya da devam edeceğiz. İstiyoruz ki biz 2023 yılına geldiğimizde tüm şehirlerin düzenli depolama hizmetleri yüzde 100’ü verilsin. Türkiye çapında şu anda korunan 55 bin kilometrekarelik özel çevre koruma bölgemiz var. Bu alanları da 2023’e kadar 2,5 kat artırarak 133 bin kilometrekareye çıkarmak istiyoruz. Bunları çıkarırken de OECD verilerine göre toprak nüfusumuzun yüzde 17’sini korunan olarak, gelecek nesillere aktaracağımız alanlar olarak inşallah bırakacağız.”