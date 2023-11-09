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Ekonomi Kentsel dönüşümün ayak bağı çözülüyor
Ekonomi

Kentsel dönüşümün ayak bağı çözülüyor

Yeniakit Publisher
2023-11-09 12:49:34 - 2023-11-09 12:49:33
Kentsel dönüşümün ayak bağı çözülüyor

Dönüşüm yasası sektör için önemli. Yasanın en önemlisi tebligat mektubu. Bu binaya asılacak, e-devletten tebligat yapılıp ilgili muhtarlıklara da ilan yoluyla asılacak...

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, kentsel dönüşüm ile ilgili değerlendirmede bulundu. "21 maddelik bir yasa söz konusu. 3’te 2 çoğunluğun aranmıyor olması çok önemli. Sadece salt çoğunluk aranacak. Mülkiyet sahiplerinin yüzde 50+1 olunca kentsel dönüşüm hemen başlayıp hiç durmayacak." diyen Şişik şöyle devam etti:

Riskli binaya engel olmayacak

"Yasanın en önemlisi tebligat mektubu. Bu binaya asılacak, e-devletten tebligat yapılıp ilgili muhtarlıklara da ilan yoluyla asılacak. Böylece bana tebligat gelmedi gibi duraksamalar yaşanmayacak. Bir diğer önemli husus da radikal bir karar alınarak riskli binalarda tespit çalışmalarına engel olunamayacak. Engel olmak isteyenler ya da kapılarını kilitlediği takdirde oranın mülki amiri tarafından acil bir karar verilerek gerekli kolluk kuvvetleri vasıtasıyla kilitli kapılar dahi açılacak. Risk tespiti çalışmaları devam edilecek. Bu çok önemli bir konu."

Tahliyeler olacak

Şişik şunlara vurgu yaptı: "Bir diğer önemli husus da birçok riskli bina var, kesinleşmiş ama tahliyesi gerçekleşmeyip yıkılmamış. Artık tek seferde 90 günden fazla olmamak şartıyla tebligat yapılacak. Gerçekleşmediği takdirde mülki idare tarafından gerekli adette kolluk kuvvetleri vasıtasıyla tahliyeler gerçekleşecek. O bina riskli ve kesinleştiyse yıkımı da beklenmeyecek. Mülki amirlerin denetiminde binaların yıkımı gerçekleşecek ve oranın masrafları da oranın mülkiyet sahiplerinden alınacak. Ayrıca rezerv alanlara kentsel dönüşümün transferi de önemli."

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