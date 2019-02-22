Kentsel dönüşüm kredi başvurusu nasıl yapılır? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kredi desteği

31 Mart yerel seçimleri için birçok ilde mitinglerde konuşan Başkan Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından vatandaşlar kentsel dönüşüm kredi başvurularını araştırmaya başladı. 6303 sayılı "Afet ve Risk altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında" kanuna göre anlaşmalı olan bankalar hangileri? Birçok özel ve kamu bankaları kentsel dönüşüm kredisi veriyor. Peki kimler kentsel dönüşüm kredisi alabilir ve başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı...

Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir. Şartları sağlayan kişiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca açıklanan anlaşmalı bankalara giderek prosedürleri öğrenebiliyor.

6303 sayılı "Afet ve Risk altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında" kanunu okumak için tıklayınız

Kentsel dönüşüm nedir?

Kentsel dönüşüm, 6306 sayılı afet riskli binaların yenilenmesiyle ilgili kanundur. Buna göre kanunun amacı; "Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir"

Kentsel dönüşüm olarak adlandırılan kanun ile eski, ekonomik ömrünü tamamlamış ve daha önceki depremlerde hasar almış binalarını yenilemek isteyenler devletin sunduğu kentsel dönüşüm kredisinden yararlanabiliyor. Sağlanan kredilerin yanı sıra kira yardımı ve çeşitli muafiyetlerden yararlanma hakları da kanun kapsamında yer alıyor.

Devlet, Van depreminden sonra ortak bütçe ile depremde mağdur olan vatandaşlara kalıcı konut ve mevcut binaların iyileştirilmesi için para yardımı yaptı. Ancak Van depreminden sonra yürürlüğe giren kentsel dönüşüm kanunuyla birlikte devlet artık herhangi bir afette depremzedelere kalıcı konut sağlamayacak. Sadece binaların molozlarını taşıyacak ve sağlık hizmeti verecek.

Kentsel Dönüşüm Kredisi'nden Kimler yararlanabilir?

Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri,

Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri,

Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen malikler.

Bakanlığın hangi bankalarla anlaşması vardır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi sitesinde belirtilen anlaşmalı bankaların listesi şöyledir:

6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilerde sağlanacak faiz desteğine ilişkin Bakanlığımız ile protokol imzalayan Bankalar aşağıda sıralanmıştır:

1- AKBANK T.A.Ş.

2- ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

3-ALTERNATİF BANK A.Ş.

4-DENİZBANK A.Ş.

5-QNB FİNANSBANK A.Ş.

6-TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

7-TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

8-ING BANK A.Ş.

9-KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

10-TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

11-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

12-TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

13-ŞEKERBANK T.A.Ş.

14-TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O

15-YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

16-T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.