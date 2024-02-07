Kentsel dönüşüm karşıtı mal sahiplerinin yaptıklarına bakın! Ev sahibinin canı can kiracınınki patlıcan
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki kiralık ev ilanı kentsel dönüşümün karşıtı mal sahiplerinin gözlerini nasıl kararttığı bir kez daha ortaya çıkardı.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Türkiye'de mal sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan olaylar medyada oldukça fazla yer tutmaya başladı.
Son dönemlerde mahkemeler, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki davalarla meşgul olurken 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 53 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz asrın felaketinin yıldönümünde verilen kiralık ev ilanı adeta kan dondurdu.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde uyarı amacıyla verilen kiralık ev ilanı, kentsel dönüşüm karşıtı mal sahiplerinin gözlerini nasıl kararttığı bir kez daha ortaya çıkardı.
"Paranıza ve canınıza yazık"
Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki Özaktaş Sitesi için paylaşılan ilanın açıklama kısmında "İlanımız sizleri uyarmak adına açılmıştır. Biz bu sitede oturuyoruz ve kentsel dönüşümü kabul etmeyen ev sahipleri çürük binadan çıkıp evlerini kiraya veriyorlar. Kolonların hepsi patlak, bina yamuk evler dökülüyor. Eğer bu sitede ev kiralamayı düşünürseniz vazgeçin, paranıza ve canınıza yazık." ifadeleri kullanıldı.
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İşte o ilan:
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