Kentsel dönüşüm kaçınılmaz

Faciayı değerlendiren uzmanlar, “1992’de 5 kat imarla inşa edilen binaya daha sonra 3 kaçak kat ilave edilmesi, faciaya zemin hazırlamıştır. Bu olay, yatay mimari ve kentsel dönüşüm çabalarının ne kadar yerinde olduğunu ortaya koymuştur” dediler.

Kartal’da çöken binada AFAD ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ölü sayısı 11'e yükseldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın, AFAD ekiplerinin Kartal’da çöken binanın enkazı altında iletişim kurduğunu belirttiği 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çöken binanın enkazından dün de 8 kişinin cesedi çıkarıldı ve toplamda ölü sayısı 11’e çıktı.

19 saat sonra Havva sevinci

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın, AFAD ekiplerinin Kartal’da çöken binanın enkazı altında iletişim kurduğunu belirttiği 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz, 19 saat sonra enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Önceki gün enkazdan çıkarılan 3 cesedin ardından dün de 8 vatandaşın cesedine ulaşıldı. Faciada ölenlerin sayısı 11’e yükseldi. Olayda 2’si ağır olmak üzeri 13 kişi de yaralandı.

Çevredeki binalar boşaltıldı

Yerlikaya, Bankalar Caddesi Sema Sokağı’ndaki 7 katlı binanın çökmesinin ardından Çakabey İmam Hatip Ortaokulu’nda kurulan kriz masasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Arama ve kurtarma çalışmalarının 18,5 saattir aralıksız devam ettiğini ifade eden Yerlikaya, yaralıların başta Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi süreçlerinin devam ettiğini söyledi. Yerlikaya, çevredeki 7 komşu binanın güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığını hatırlattı. Bu binalardan birinin durumunun farklı olduğunu ifade eden Yerlikaya, şöyle devam etti:

“Hemen enkazın, yani yıkılan binanın yanındaki 10 katlı Yunus apartmanı. Bunun durumu risk arz ediyor. Daha önce bakanlarımız da söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın mühendisleri, teknik heyeti lazer yöntemiyle bu binanın durumunu an be an devamlı kontrol altında tutuyorlar. Çünkü arama kurtarma faaliyetini yürüten, orada çalışan arkadaşlarımızın güvenliği, etrafımızdaki yaşayan insanların güvenliği adına bunu yapmak zorundayız” dedi. Bu arada Vali Yerlikaya’nın konuşması sırasında sesinin duyularak çalışmaların hızlandırıldığı 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz, ekiplerin yaklaşık 19 saatlik çalışması sonrasında enkazdan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Hızlı bir şekilde erişeceğiz"

Bu arada; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal’da çöken binanın göçüğü altından sesler aldıklarını belirterek, “İnşallah oradaki yaralı vatandaşlarımıza da hızlı bir şekilde erişeceğiz” dedi. Kurum, Kartal’da çöken binayla ilgili Çakabey İmam Hatip Ortaokulu’nda kurulan kriz merkezinde bilgi aldıktan sonra bölgedeki çalışmaları inceledi.