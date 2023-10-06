Kentsel dönüşüm için yeni formül: Hazine arazileri halka arz edilecek

Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası"nın sonuç bildirgesini, İller Bankası Macunköy Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde 2012'den bugüne kadar 2 milyon bağımsız bölümün kentsel dönüşüm projeleriyle yenilendiğini söyledi. Özhaseki, "Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor” dedi.

Kentsel dönüşümde İstanbul’un odak noktasını oluşturduğunu kaydeden Özhaseki, “İstanbul'da 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. 600 bin bağımsız bölümün acil dönüşmesi gerekiyor" diye konuştu. İstanbul için önlerinde dört adımdan oluşan bir yol haritasının bulunduğunu dile getiren Özhaseki, “Birincisi; rezerv alanlarda 300 bin civarında konut yapacağız. Alanları tespit ettik. İkincisi, Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında 200 bin civarında konutu dönüştürmeyi düşünüyoruz. Bir binada üç kişinin, beş kişinin başvurusuyla bu iş olamayacağı için yüzde 100 anlaşma sağlayan, daha sonra üçte ikiyi sağlayan, daha sonra da yüzde 50+1'e yaklaşmış olanlardan devam ederek, tahminlerimize göre en az 200-300 bin konutu da bu şekilde dönüştürmeyi düşünüyoruz. Üçüncü olarak da şu anda devam eden 171 bin civarında konut var, onları daha da hızlandırıp, önümüzdeki iki-üç yıl içerisinde en riskli 600-700 bin konutu dönüştüreceğiz. Bütün bu çalışmaların altında yatan da yeni bir yasa hazırlığı. Deprem Şurası'nda uzmanların katkılarıyla bir taslak oluşturduk. Bunu da Meclis'te değişik gruplarla görüşmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Yerinde dönüşüm için şu ana kadar kendilerine 215 bin kişinin başvurduğunu anımsatan Özhaseki, Bakanlık bünyesinde Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü kurulacağını duyurarak, "Kuracağımız Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü ile bütün Hazine arazilerinin taranması, özel olarak planlaması, bunun ardından da halka arzı söz konusu. Çok açık ilanla, rekabetçi ortamda, binlerce arazi, kullanmak isteyen vatandaşlara satılacak. Buradan elde ettiğimiz geliri gerek deprem bölgesine gerekse de İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşümde kaynak olarak kullanacağız. Bu halka arzın ikinci faydası da fazla arsa arz etmekle birlikte yükselen konut maliyetlerinin düşeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

110 uzmanın katılımıyla yapılan Şura'nın sonuç bildirgesinde önemli kararların yer aldığını aktaran Özhaseki, "Uzmanlar, 'kentsel dönüşüm için işe başlanacağı zaman ve devamında üçte iki çoğunluktan vazgeçelim, yüzde 50+1 ile yol alalım' dediler. İnşaatın ruhsat aşamasında da 'yüzde 50+1 yeterli olsun' dediler. Şura'da alınan en önemli kararlardan birisi bu” dedi.

Kentsel dönüşümdeki tıkanmaların önemli bir sebebinin de tebligatlardan kaynaklandığına dikkati çeken Bakan Özhaseki, “Eğer vatandaş tebligatı almaktan kaçınıyorsa iki-üç sene bu tebligatı yapamıyorsunuz. Bundan dolayı, tebligatın artık eski usul değil, e-Devlet üzerinden yapılması, binanın üzerine asılması ve muhtarlıklarda ilan edilmesi hususunda hemfikir olundu" dedi.

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Kaynak: Dünya Gazetesi