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Spor Kentin tanıtımına katkı sunacak "2020 Sakarya EXPO" açılıyor
Spor

Kentin tanıtımına katkı sunacak "2020 Sakarya EXPO" açılıyor

Sakarya EXPO'da gün boyu yapılacak etkinlikler, bisiklet gösterileri, yarışmalar, eğlence gösterileri, halk oyunları ve eğitici aktiviteler, katılımcıların beğenisine sunulacak

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:13:29 -
Kentin tanıtımına katkı sunacak "2020 Sakarya EXPO" açılıyor

SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası boyunca hizmet verecek 2020 Sakarya EXPO'nun, yarın açılacağı bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin tarihi, kültürel, sanatsal ve yöresel yaşamına ışık tutacak Sakarya EXPO'nun Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin hemen yanında bulunan alandaki açılışına tüm vatandaşların davet edildiği belirtildi.

Türkiye'nin en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olacak şampiyona için kente yurt içi ve yurt dışından misafirlerin geleceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi dünyaya tanıtacak olmaktan da ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Sakarya EXPO da bu mutluluğumuzun en büyük göstergesidir. Tüm vatandaşlarımızı heyecanımıza ortak olmak için yarın saat 10.00'da açılışımıza bekliyoruz. Şehrin değerlerinin sergileneceği, tanıtım çalışmalarının yapılacağı Sakarya EXPO'da gün boyu düzenlenecek etkinlikler, bisiklet gösterileri, yarışmalar, eğlence gösterileri, halk oyunları ve eğitici aktiviteler katılımcıların beğenisine sunulacak. Sürpriz hediyeler, 4 gün boyunca vatandaşların olacak. İlçe belediyelerinin yanı sıra şampiyona sponsoru dünya firmaları da alandaki yerlerini alacak. 30 farklı ülkeden yarışmacı ve izleyicilerin yer alacağı şampiyonada şehrimizin tanıtımını sağlayacak Sakarya EXPO'ya tüm hemşehrilerimiz davetlidir."


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