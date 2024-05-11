Kent uzlaşısı yok muydu? Bu ne o zaman PKK tutuklusu CHP’li başkana yardımcı oldu

CHP'li belediyelerde 'eş, akraba, dost' atama furyası devam ederken yerel seçimde ittifak yaptığı DEM'le olan anlaşmalar da yürürlüğe girmeye başladı.

DEM'li yöneticilerin seçim öncesi yaptıkları "Başkan CHP'den yardımcı bizden olacak" açıklamaları, İstanbul Sancaktepe'de uygulamaya konuldu.

17 Temmuz 2018'de PKK/KCK'ya yapılan operasyonda HDP'li Nevzat Kılıç‘ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan baskında terör örgütüne ait dökümanlar ve terör elebaşına ait fotoğraflar ve örgüte ait paçavralar ele geçirildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

HDP'li Nevzat Kılıç'ın Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin tarafından başkan yardımcısı olarak atandığı ortaya çıktı.

CHP’li Beyoğlu’na DEM’li başkan yardımcısı

Geçtiğimiz günlerde, yerel seçimde DEM Parti kontenjanından CHP'den Beyoğlu'nda 11’inci sıra meclis üyesi seçilen Elif Yıldırım, alınan kararla Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı oldu. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney imzasıyla yayınlanan görev dağılımı kararında, “Belediye Meclis Üyesi Elif Yıldırım'ın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereğince Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev dağılımı yapılmıştır” denildi. Yayımlanan kararname tüm müdürlüklere iletildi.

DEM'in İstabul'da 43 meclis üyesi var

CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Partili, meclis üyesi olmuştu. CHP ile ittifak kapsamında İstanbul'da 22 ilçede aday göstermeyen DEM Parti Esenyurt'ta 8, Sancaktepe ve Şişli'de 4'er, Ataşehir ve Tuzla'da 3'er, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Üsküdar, Maltepe, Avcılar, Sarıyer ve Çekmeköy’de 2'şer, Eyüp, Kartal ve Şile’de 1'er meclis üyesi çıkardı. 17 DEM Partili de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi seçildi. Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlayan Yeşil Sol Partili Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül, “Bu ülke İHA-SİHA'larla, tankla-toplarla korunacak bir ülke değil” diyen Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Abdulcebar Barış, DEM Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Hasan Özdemir ve DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan Adayı Servet Güzel, İBB Meclis üyesi seçilen DEM Partililer arasında.