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Kent konseyinden ortak akıl vurgusu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Kent Konseyi bir tanışma ve teşekkür yemeği verdi.

06 Ağustos 2019 Salı 09:46
Kent konseyinden ortak akıl vurgusu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Kent Konseyi bir tanışma ve teşekkür yemeği verdi.


Yemekten önce bir teşekkür konuşması yapan Vezirköprü Kent Konseyi Başkanı Kenan Demir, kısa bir süre önce kendisini tekrar başkanlığa seçenlere teşekkür edip Kent Konseyi hakkında bilgi vererek ortak akıl vurgusu yaptı. Demir, "Kent konseyi bir kentin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan belediye ile beraber ortak akılla hareket eden bir kurumdur. Konsey ortak akıl noktasıdır. Hep beraber ilçemizi en iyi yerlere getirebilmek için çalışacağız. Her konuda ilçenin sorunlarının çözümüne katkı sağlayacağız. Belediyemizle beraber hareket edeceğiz. Sizlerin ortak aklına ve önerilerinize ihtiyacımız var. Hep birlikte kentimizin kültürel ve ekonomik değerlerine dinamizm kazandıracağız" dedi.



İlçe er-geç istenilen yere gelecek


Kent Konseyinin önemli bir kurum olduğunu belirten AK Parti Vezirköprü ilçe Başkanı Mehmet Kurt, ilçenin sorunlarını hep birlikte iş birliği içerisinde çözmek içim çalışacaklarını, Kent Konseyinin de bu çalışmalara katkı sağlayacağına inandığını belirtti.


Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi vererek amaçlarının ilçeye en iyi hizmeti vermek olduğunu belirterek ilçede birçok projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Edis ilçenin gelişmesi ve kalkınması konusunda Kent Konseyine önemli görevler düştüğünü, bu kurumun ilçeye hizmet anlamındaki her projesinde yanlarında olacaklarını dile getirdi. Vezirköprü’nün tarihi, kültürel ekonomik ve turizm potansiyeline işaret eden Başkan Edis özverili ve programlı çalışmalarla ilçenin er geç istenilen yere geleceğini sözlerine ekledi.


Toplantıda bazı siyasi partilerin ilçe başkanları da kısa konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından yemek ikramı yapıldı. Belediye Sosyal Tesislerinde verilen yemeğe Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Şerif Kaşçı, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, sendika başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürler ile muhtarlar katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:46
  1. kültür

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