Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu Başkanı Soner Meşe, dünyada eşi benzeri olmayan Türk kenevir tohumunun üretimi için Samsun, Amasya ve Kastamonu’yu belirlediklerini açıkladı.

MÜSİAD Karabük Şubesinin 3. Olağan Genel Kuruluna katılan MÜSİAD Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu Başkanı Soner Meşe, Türk kenevirinin dünyada eşi benzeri olmadığını belirterek, "Dünyanın en iyi kenevir tohumu Samsun’da" dedi. Kurul olarak her çalışmayı üniversitelerle birlikte yaptıklarını söyleyen Meşe, kenevir üretiminin ABD tarafından bütün dünyada yasaklandığını ve 2016 yılında yeniden bütün dünyada üretime izin verildiğini kaydetti. Meşe, “Türkiye’de yönetmelik çıktı ve 19 ilde üretime izin verildi. Karabük de bunlardan bir tanesi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi çalışmaları yapmış bitirmiş. Öyle bir aşamaya gelmiş ki, kenevir sadece Samsun’da üretilmeye başlamış. Oradan ilçesi Vezirköprü’ye, oradan Narlı köyü ve şuan orada Salim amca 10 dönüm alanda bunu ekiyor. Salim amcanın tohumlarıyla şuan Türk keneviri tohumu dünyada eşi benzeri de yok. Boyu 3 metreye ulaşan ve günde 12 santimetre uzuyor. Her şeyi müthiş bir üretim materyali. Ana dalı, gövdesi, yaprağı, kökü ayrı. Bu elimizdeki müthiş bir cevher. Burada en önemli yapılması gereken teknolojik olarak önce tohumun belli yerlere ulaşmamız lazım. Bunun için Kastamonu, Samsun ve Amasya. O bölgeler tohum merkezi olsun, diğer iller üretim yapılması yönünde çalışmamız var. Tohum üretiminden sonra yapılacak ilk aşama sanayi tesislerinin devreye alınması. Türk kenevirinin en büyük özelliği de selüloz üretimine çok yatkın olması. Türkiye’de kağıt fabrikamız kalmadı” dedi.

“İsrail tohumu almak için 15 milyon lira para teklif etmiş”

Meşe, Cumhurbaşkanından üç şey rica ettiklerini kaydederek, “Bir tanesi Türk keneviri olarak tescillensin, çünkü dünyada eşi yok. Samsun’a hepimizden önce giden İsrail var. Tohumu almak ve yatırım yapmak için 15 milyon lira para teklif etmişler. Bir diğeri endüstriyel Türk keneviri. Kenevirin sıkıntısı şu; çiçeklerinde uyuşturucu oranı binde 2’nin altında olursa endüstriyel kenevirine dönüşüyor. Türk keneviri buna dönüşüyor ve o zaman Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bunun ekimi çok rahatlıkla yapılacak. Sağlık açısından kanserin ilacı, AIDS’in ilacı. Kök kısmında müthiş enerji potansiyeli var. Linyit kömürü 3 bin 500 kaloridir, kenevirin kök kısmındaki kalori ise 4 bin 400’dür. Her şeyi müthiş bir değer. Karabük hazır olduğunda bizler bunun sisteminde ve teknolojisinde yanınızda olmak isteriz” diye konuştu.