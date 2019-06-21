Kene savar sprey yapımı | Doğal yollarla keneyi kendinizden uzak tutun!

Keneler, koku alma duyuları gelişmiş hayvanlardır. Özellikle uçucu yağ barındıran bitkileri sevmezler. Bu nedenle sıcak havalarda -özellikle orman ve yeşilliğin bol olduğu mekanlarda- piknik, gezinti gibi planlar yapmadan önce, doğal yağlar kullanmanız faydalı olacaktır.

Bu spreyin içerisine koyduğumuz çay ağacı yağı; antibekteriyel, haşerelerden uzaklaştırıcı, cildi temizleyici, deriyi yumuşatıcı, irinlerden ve sivilcelerden temizleyici özelliğe sahiptir. Dolayısıyla çok basit bir yöntemle, vücudunuzu dış etkenlerin hepsinden korumuş olacaksınız.

Kene savar sprey yapımı

Ortalama bir litre kadar suyun içerisine, 10 - 15 damla kadar çay ağacı yağını damlatıp çalkalayın. Dışarı çıkmadan önce derinize sıkarak cildinize yedirin.

Yaptığınız karışımı dolapta ya da güneş görmeyen bir alanda, koyu renkli cam bir şişede saklayın.

Kenelerin sevmediği diğer uçucu yağlarla da bu spreyi yapabilirsiniz.

Kenelerin yaklaşmadığı uçucu yağlar

Karanfil yağı

Nane yağı

Sedir yağı

Biberiye yağı

Sardunya yağı

Lavanta yağı

Kekik yağı

Rezene yağı

Fesleğen yağı

Defne yağı

Tarçın yağı