Kene savar sprey yapımı | Doğal yollarla keneyi kendinizden uzak tutun!
Yazın gelmesiyle birlikte keneler meydana çıktı. Büyük tehlike olarak görülen kenelerin sizden uzak durmasını istiyorsanız, bu spreyi hazırlamanız yetecektir.21 Haziran 2019 Cuma 18:40
Keneler, koku alma duyuları gelişmiş hayvanlardır. Özellikle uçucu yağ barındıran bitkileri sevmezler. Bu nedenle sıcak havalarda -özellikle orman ve yeşilliğin bol olduğu mekanlarda- piknik, gezinti gibi planlar yapmadan önce, doğal yağlar kullanmanız faydalı olacaktır.
Bu spreyin içerisine koyduğumuz çay ağacı yağı; antibekteriyel, haşerelerden uzaklaştırıcı, cildi temizleyici, deriyi yumuşatıcı, irinlerden ve sivilcelerden temizleyici özelliğe sahiptir. Dolayısıyla çok basit bir yöntemle, vücudunuzu dış etkenlerin hepsinden korumuş olacaksınız.
Kene savar sprey yapımı
Ortalama bir litre kadar suyun içerisine, 10 - 15 damla kadar çay ağacı yağını damlatıp çalkalayın. Dışarı çıkmadan önce derinize sıkarak cildinize yedirin.
Yaptığınız karışımı dolapta ya da güneş görmeyen bir alanda, koyu renkli cam bir şişede saklayın.
Kenelerin sevmediği diğer uçucu yağlarla da bu spreyi yapabilirsiniz.
Kenelerin yaklaşmadığı uçucu yağlar
Karanfil yağı
Nane yağı
Sedir yağı
Biberiye yağı
Sardunya yağı
Lavanta yağı
Kekik yağı
Rezene yağı
Fesleğen yağı
Defne yağı
Tarçın yağı
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