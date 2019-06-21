0553 313 94 23

Kene savar sprey yapımı | Doğal yollarla keneyi kendinizden uzak tutun!

Yazın gelmesiyle birlikte keneler meydana çıktı. Büyük tehlike olarak görülen kenelerin sizden uzak durmasını istiyorsanız, bu spreyi hazırlamanız yetecektir.

21 Haziran 2019 Cuma 18:40
Kene savar sprey yapımı | Doğal yollarla keneyi kendinizden uzak tutun!

Keneler, koku alma duyuları gelişmiş hayvanlardır. Özellikle uçucu yağ barındıran bitkileri sevmezler. Bu nedenle sıcak havalarda -özellikle orman ve yeşilliğin bol olduğu mekanlarda- piknik, gezinti gibi planlar yapmadan önce, doğal yağlar kullanmanız faydalı olacaktır.

Bu spreyin içerisine koyduğumuz çay ağacı yağı; antibekteriyel, haşerelerden uzaklaştırıcı, cildi temizleyici, deriyi yumuşatıcı, irinlerden ve sivilcelerden temizleyici özelliğe sahiptir. Dolayısıyla çok basit bir yöntemle, vücudunuzu dış etkenlerin hepsinden korumuş olacaksınız.

Kene savar sprey yapımı

Ortalama bir litre kadar suyun içerisine, 10 - 15 damla kadar çay ağacı yağını damlatıp çalkalayın. Dışarı çıkmadan önce derinize sıkarak cildinize yedirin. 

Yaptığınız karışımı dolapta ya da güneş görmeyen bir alanda, koyu renkli cam bir şişede saklayın.

Kenelerin sevmediği diğer uçucu yağlarla da bu spreyi yapabilirsiniz.

Kenelerin yaklaşmadığı uçucu yağlar

keneden korunma yolları - kene savar sprey

Karanfil yağı

Nane yağı

Sedir yağı

Biberiye yağı

Sardunya yağı

Lavanta yağı

Kekik yağı

Rezene yağı

Fesleğen yağı

Defne yağı

Tarçın yağı

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 18:40
  1. keneden korunma yolları
  2. kene savar
  3. kene savar sprey

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ'da kaldırıma çarpan cip takla attı: 5 yaralı
    1. Elazığ'da kaldırıma çarpan cip takla..
    2. "Huzurun tekrar ortadan kaldırılmasına..
    3. Süper Lig'de Ömer Toprak bombası!
    4. Japonya’da geçen yıl yaklaşık 88 bin..
    5. ABD'den BMGK'ye İran çağrısı
    6. Ali Ay: "Futbolcuların satışını yeni..
    7. Borsa haftayı düşüşle tamamladı
    8. OKA’dan 709 projeye 162 milyon lira..
    9. Dünyaca ünlü şeflerden Diyarbakır’a..
    10. Sporda Çocuk Zirvesi yarın düzenlenecek
    11. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,..
    12. MSKÜ’den 7 bin 550 öğrenci mezun oldu
    13. Karadeniz’de mahsur kalan 4 üniversite..
    14. Kiraz toplamaya giden kadın bahçede..
    15. Siirt’te ağaçların devrilmesi sonucu..
    16. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı : “Maraş’la..
    17. Yavuz gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    18. Hakkari polisinden kurban kesimi
    19. 4 yaşındaki çocuk freni boşalan..
    20. Ayı saldırısına uğrayan dağcı..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap