Kene ısırmasının belirtileri nelerdir ve kene ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Keneler vücudun nemli bölgelerini ısırarak beslenmeyi tercih ederler. Bir kene insan vücuduna ulaştığında koltuk altlarına, kasıklara veya saçlı ya da yoğun kıllı bölgelere göç ederler. Beslenmek için uygun bir nokta bulduktan sonra cildi ısırırlar ve kan emmeye başlarlar. Bu ısırma sonrasında bir takım rahatsızlar meydana gelmeye başlar. Lakin bilindiğini aksine her kene ısırığı tehlikeli değildir. Ancak bu durum doktor rehberliğinde ulaşabilecek bir teşhistir. İşte merak edilen haberin detayları…

Kene ısırmasının belirtileri nelerdir?

Kene ısırıklarını tanımlamak genellikle kolaydır. Bunun nedeni, kene ilk ısırdıktan sonra 10 güne kadar cilde bağlı kalabilir. Kene ısırıkları tipik olarak tekildir çünkü keneler grup veya sıra halinde ısırmaz. Zehirsiz kene ısırıkları genellikle zararsızdır ve semptom üretmeyebilir. Ama kene ısırması durumunda aşağıdaki semptomlar gözlemlenebilir.

1-Isırık alanında kırmızı bir nokta veya döküntü,

2- Ateş,

3-Baş ağrısı,

4-Boyun sertliği,

5-Bütün vücutta döküntü,

6- Halsizlik

7-Kas veya eklem ağrıları,

8- Mide bulantısı,

9- Şişmiş lenf düğümleri,

10- Titreme ve havale nöbetleri sayılabilir.

Kene ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Kişinin vücudunda bir kene bulduğunda yapılması gereken en önemli şey, bir cımbız setiyle kaldırmak keneyi kaldırmaktır. Bu işlemi yapmak için bir sağlık merkezine gidilmesi tavsiye edilir.

Keneyi vücuttan ayırırken cildin yüzeyine mümkün olduğu kadar yakın tutmak en dikkat edilmesi gereken husustur. Derinin içinden dışarı ve yukarı doğru sabit bir baskı uygulayarak çıkarmak gereklidir. Keneyi bükmemeye veya kırmamaya özen gösterilmelidir. Özellikle ısırık bölgesinde kene başının veya ağız parçalarından birisinin kalıp kalmadığını kontrol edilmelidir. Geride kalan parçalar var ise kaldırılmalıdır. Isırık bölgesi su ve sabun ile iyice temizlenmelidir. Isıran kenenin türüne göre herhangi bir tedavinin gerekli olup olmadığını öğrenmek için en kısa zamanda doktora danışmak önemlidir. Kene ısırığından kaynaklı hastalıklar söz konusu olduğunda farklı bölgelerde farklı riskler vardır.