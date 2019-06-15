Kene ısırığı nasıl anlaşılır? Kene nasıl çıkarılır Kırım kongo hastalığı nedir?

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerine yeşilliklere, çayır çimene, park ve bahçelere atıyor. Hal böyle olunca da kenelerin insanların vücuduna ulaşması daha kolay oluyor. Kene ısırmasına bağlı olarak gelişen KKKA hastalığının görülmeye başlandığı şu günlerde Kene ısırığı nasıl anlaşılır? Kene ısırması nasıl tedavi edilir? Kene nasıl çıkarılır? soruları sorulmaya başlandı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Esin Şenol anlattı. Kene ısırığı hastalık yapar mı? Kene, insan ve hayvan arasında hastalık taşıyan bir hayvan. 900 kadar kene türü var. Bunlardan 30 tanesi hastalıklarla ilişkili. Kenelerin dağıttıkları ya da taşıdıkları hastalıklar bölgesel özellikler gösteriyor. Mesela bizim ülkemizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi var. Amerika’da ise böyle bir kaygı yok. Sorun keneye yapışan virüste mi? Evet, kene de bunu yabani hayvanlardan alıyor. Kene ısırmıyor, kan emiyor. Kan emerken kazara bulaştırdığı o mikrobun doğadaki döngüsünü sürdürmeye yarıyor. Hastalıklı virüsler önce vahşi hayvanlardan evcil hayvanlara geçiyor. Evcilden kasıt kedi-köpek değil, çiftlik hayvanları. Çiftlik hayvanlarından da insana geçiyor. Virüsler, insan hücresine adapte olduğunda daha uzun yaşıyor. Yani aslında bu sağ kalım refleksi.

Kimler kene ısırmana karşı risk altında?

Bir kere kedi-köpeğinizde, evinizin bahçesinde gördüğünüz keneler ve şehir parklarındaki kenelerle bu işin bir alakası yok. Lütfen panikleyip acillere koşmayın. Kentsel kesimlerde yok. Riski yüksek kişileri ise şöyle sıralayabiliriz:

Çiftçilikle uğraşanlar.

Tarım alanlarına girip çıkanlar.

Veterinerler.

Deri sanayiinde çalışanlar.

Kene ısırmasını nasıl anlaşılır?

Fark edemezsiniz çünkü kene tutunduğu bölgeye anestezik (uyuşturucu özelliği olan) bir madde salıyor ki siz fark etmeyin. Bu nedenle keneyle temas etme ihtimalinin olduğu yerlere gitmeden önce mutlaka koruyucu sürmenizi öneriyoruz. Kapalı giysiler giymenizi ve paçalarını içine sokacağınız ayakkabılarınız olsun istiyoruz. Kene zıplamaz, sıçramaz, tırmanır. Diyelim ki gerekli önlemleri aldınız ve eve geldiniz. İlk yapmanız gereken şey giysilerinizi çıkardıktan sonra bir ayna karşısında kendinizi baştan aşağı kontrol etmek. En çok da kenenin gizlenebileceği koltuk altları, kulak çevresi, kemer bölgesi, diz arkaları, kasıklar ve saç bölgesini.

Kene nasıl çıkarılır?

Keneyi 6-12 saatte çıkarsanız ne güzel olur. Piknikten döndünüz, gördünüzve çıkardınız. Bu şahane bir şey. Ama üzerine alkol, sabun, kimyasal dökerek yok etmeye çalışmayın. Çünkü hayvan ağzındaki salgıları kusuyor ve bulaşma ihtimali yükseliyor. Keneyi öldürmek için aseton, kolonya döken, üzerinde sigara söndürenler bile var. Asla bunları yapmayın. Mümkünse tek parça çıkarın. Ama 5 parça da olsa çıkarın. Önemli olan vücuttan bir an önce çıkarmak. Çıkardıktan sonra üzerine tentürdiyot ya da kolonya sürebilirsiniz Sonra sağlık ocağına, aile merkezine veya bir acil servise gidin, mümkünse keneyi de götürün. Götüremiyorsanız önemi yok, çamaşır suyuna atarak keneyi yok edin. Gittiğiniz sağlık kuruluşu sizinle ilgili bir takip süreci başlatacak. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin kuluçka süresi 2-3 gündür, en fazla 10 gün olabilir. Size şu bilgi verilecek: "Birkaç gün içinde ateş, halsizlik, kas ağrıları, bulantı, ishal, gözlerde kızarma gibi grip belirtileri olursa gelin." Grip belirtilerini takiben eğer gerçekten virüs bulaşmışsa kanamalar başlar. Yüzde, gözlerde kızarmalar, kollarda bacaklarda morarma, burun kanaması gibi belirtiler ortaya çıkar.

Kene ısırması nasıl tedavi edilir?

Aşısı yok, ilacı da yok. Yakın izlemde tutup gerekli kan ve kan ürünleri vererek hasta takip ediliyor. Yaklaşık 10 gün hastanede izlem gerekiyor. Bu dönemde, sarılık, beyin iltihabı, karaciğer, solunum ve böbrek yetmezliği gelişebilir. Türkiye’deki kene türü Balkanlar ve Rusya’daki kene türüne benziyor. Düşük ölüm oranları var, yüzde 5 gibi. Ölümlerin çoğu da bizim sağlık çalışanlarıyla ilişkili. Sağlık çalışanına hastadan bulaşması, kenenin sizi ısırmasından çok daha riskli. Çünkü daha büyük miktarda virüs geçiyor ve daha ölümcül seyrediyor.