0553 313 94 23

Kene ısırığı nasıl anlaşılır? Kene nasıl çıkarılır Kırım kongo hastalığı nedir?

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerine yeşilliklere, çayır çimene, park ve bahçelere atıyor. Hal böyle olunca da kenelerin insanların vücuduna ulaşması daha kolay oluyor. Kene ısırmasına bağlı olarak gelişen KKKA hastalığının görülmeye başlandığı şu günlerde Kene ısırığı nasıl anlaşılır? Kene ısırması nasıl tedavi edilir? Kene nasıl çıkarılır? soruları sorulmaya başlandı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:21
Kene ısırığı nasıl anlaşılır? Kene nasıl çıkarılır Kırım kongo hastalığı nedir?

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerine yeşilliklere, çayır çimene, park ve bahçelere atıyor. Hal böyle olunca da kenelerin insanların vücuduna ulaşması daha kolay oluyor. Kene ısırmasına bağlı olarak gelişen KKKA hastalığının görülmeye başlandığı şu günlerde Kene ısırığı nasıl anlaşılır? Kene ısırması nasıl tedavi edilir? Kene nasıl çıkarılır? soruları sorulmaya başlandı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Esin Şenol anlattı. Kene ısırığı hastalık yapar mı? Kene, insan ve hayvan arasında hastalık taşıyan bir hayvan. 900 kadar kene türü var. Bunlardan 30 tanesi hastalıklarla ilişkili. Kenelerin dağıttıkları ya da taşıdıkları hastalıklar bölgesel özellikler gösteriyor. Mesela bizim ülkemizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi var. Amerika’da ise böyle bir kaygı yok. Sorun keneye yapışan virüste mi? Evet, kene de bunu yabani hayvanlardan alıyor. Kene ısırmıyor, kan emiyor. Kan emerken kazara bulaştırdığı o mikrobun doğadaki döngüsünü sürdürmeye yarıyor. Hastalıklı virüsler önce vahşi hayvanlardan evcil hayvanlara geçiyor. Evcilden kasıt kedi-köpek değil, çiftlik hayvanları. Çiftlik hayvanlarından da insana geçiyor. Virüsler, insan hücresine adapte olduğunda daha uzun yaşıyor. Yani aslında bu sağ kalım refleksi.

Kimler kene ısırmana karşı risk altında?

Bir kere kedi-köpeğinizde, evinizin bahçesinde gördüğünüz keneler ve şehir parklarındaki kenelerle bu işin bir alakası yok. Lütfen panikleyip acillere koşmayın. Kentsel kesimlerde yok. Riski yüksek kişileri ise şöyle sıralayabiliriz:

Çiftçilikle uğraşanlar.

Tarım alanlarına girip çıkanlar.

Veterinerler.

Deri sanayiinde çalışanlar.

Kene ısırmasını nasıl anlaşılır?

Fark edemezsiniz çünkü kene tutunduğu bölgeye anestezik (uyuşturucu özelliği olan) bir madde salıyor ki siz fark etmeyin. Bu nedenle keneyle temas etme ihtimalinin olduğu yerlere gitmeden önce mutlaka koruyucu sürmenizi öneriyoruz. Kapalı giysiler giymenizi ve paçalarını içine sokacağınız ayakkabılarınız olsun istiyoruz. Kene zıplamaz, sıçramaz, tırmanır. Diyelim ki gerekli önlemleri aldınız ve eve geldiniz. İlk yapmanız gereken şey giysilerinizi çıkardıktan sonra bir ayna karşısında kendinizi baştan aşağı kontrol etmek. En çok da kenenin gizlenebileceği koltuk altları, kulak çevresi, kemer bölgesi, diz arkaları, kasıklar ve saç bölgesini.

Kene nasıl çıkarılır?

Keneyi 6-12 saatte çıkarsanız ne güzel olur. Piknikten döndünüz, gördünüzve çıkardınız. Bu şahane bir şey. Ama üzerine alkol, sabun, kimyasal dökerek yok etmeye çalışmayın. Çünkü hayvan ağzındaki salgıları kusuyor ve bulaşma ihtimali yükseliyor. Keneyi öldürmek için aseton, kolonya döken, üzerinde sigara söndürenler bile var. Asla bunları yapmayın. Mümkünse tek parça çıkarın. Ama 5 parça da olsa çıkarın. Önemli olan vücuttan bir an önce çıkarmak. Çıkardıktan sonra üzerine tentürdiyot ya da kolonya sürebilirsiniz Sonra sağlık ocağına, aile merkezine veya bir acil servise gidin, mümkünse keneyi de götürün. Götüremiyorsanız önemi yok, çamaşır suyuna atarak keneyi yok edin. Gittiğiniz sağlık kuruluşu sizinle ilgili bir takip süreci başlatacak. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin kuluçka süresi 2-3 gündür, en fazla 10 gün olabilir. Size şu bilgi verilecek: "Birkaç gün içinde ateş, halsizlik, kas ağrıları, bulantı, ishal, gözlerde kızarma gibi grip belirtileri olursa gelin." Grip belirtilerini takiben eğer gerçekten virüs bulaşmışsa kanamalar başlar. Yüzde, gözlerde kızarmalar, kollarda bacaklarda morarma, burun kanaması gibi belirtiler ortaya çıkar.

Kene ısırması nasıl tedavi edilir?

Aşısı yok, ilacı da yok. Yakın izlemde tutup gerekli kan ve kan ürünleri vererek hasta takip ediliyor. Yaklaşık 10 gün hastanede izlem gerekiyor. Bu dönemde, sarılık, beyin iltihabı, karaciğer, solunum ve böbrek yetmezliği gelişebilir. Türkiye’deki kene türü Balkanlar ve Rusya’daki kene türüne benziyor. Düşük ölüm oranları var, yüzde 5 gibi. Ölümlerin çoğu da bizim sağlık çalışanlarıyla ilişkili. Sağlık çalışanına hastadan bulaşması, kenenin sizi ısırmasından çok daha riskli. Çünkü daha büyük miktarda virüs geçiyor ve daha ölümcül seyrediyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:21
  1. Kene ısırmasını nasıl anlaşılır?
  2. Kene ısırması nasıl tedavi edilir?
  3. zehirsiz kene ısırması
  4. kene ısırması kan tahlilinde çıkar mı
  5. kene ısırması sonrası kan testi
  6. kene ısırması nasıl anlaşılır uzmantv
  7. kene ısırığı resmi
  8. zehirli kene
  9. siyah kene
  10. larva kene ısırması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ocak’ın Eskişehir temasları
    1. Başkan Ocak’ın Eskişehir temasları
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve..
    3. Tepebaşı’nda haşere ile mücadele
    4. Miniklerin yıl sonu heyecanı
    5. Adaylığı açıklayan ikinci kişi Mustafa..
    6. Kıbrıs Gazilerine 45 yıl sonra madalya..
    7. Yunus Emre Spor Tesislerine yoğun ilgi..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'dan..
    9. Kampüste yanlış okula giren aday geç..
    10. Kalp krizi geçirdi fark etmedi,..
    11. İbadet şuuru
    12. Beyşehir Gölünde av yasağı sona erdi
    13. Engelli çocuğu olan babaların evlat..
    14. Eyyübiyeli kadınlardan Kuş’a teşekkür
    15. Kuvvetli yağış uyarısı!
    16. İzmir’de bağış yarışı
    17. YKS’de trafik yoğunluğu oluştu
    18. YKS’nin ilk oturumu TYT tamamlandı
    19. İlkokul öğrencilerinden Dumlupınar..
    20. Siz huzuru nerede arıyorsunuz?
    21. Ruhani rest çekti: İran tek başına..
    22. Tokat’ta otomobil ile minibüs..
    23. MHP grubundan imarda yükseklik..
    24. Başkan Ocak’a hayırlı olsun ziyaretleri
    25. İzmir’de moloz isyanı: Uzundere yok..
    26. Son saniyelerde sınav salonuna..
    27. Bornova trafiğine nefes aldıracak proje
    28. Ey insan, unutma hüsran asrında..
    29. Jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü..
    30. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu