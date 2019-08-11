0553 313 94 23

Kendisini yakalamaya çalışan polislere bıçakla saldırdı

Kadıköy’de yolda terör estiren trafik magandası, Sedat Ç.

11 Ağustos 2019 Pazar 15:25
Kendisini yakalamaya çalışan polislere bıçakla saldırdı

Kadıköy’de yolda terör estiren trafik magandası, Sedat Ç.(24) kendisin fark eden polislerden hızla kaçtığı esnada yol kenarındaki dubalara vurdu. Daha sonra yaya olarak kaçan alkollü şahıs kendisini bir bahçede sıkıştıran polislere bıçakla saldırmaya çalıştı. Polis tarafından yakalanan şahsa toplamda 8 bin 234 lira para cezası verildi.


Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Sedat Ç.(24) isimli şahıs trafikte drift yaptığı sırada kendisine dur ihtarında bulunan polis ekibinden kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca esnasında aracını polis ekiplerinin üzerine süren şahıs kaçmaya devam etti. Ardından demir dubalara vuran şahıs aracını yol ortasında bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında bir bahçeye atlayan şahıs burada polis tarafından sıkıştırıldı. Burada polis ekibine bucakla saldırmaya çalışan şahıs etkisiz hale getirildi.


Alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen şahıs hakkında, alkollü araç kullanmaktan bin 256 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, drift yapmaktan 5 bin 10 lira, dur ihtarına uymamaktan 235 lira ve araç sahibine kullandırtmaktan 2 bin 18 lira olmak üzere toplamda 8 bin 234 lira para cezası verildi.


Aynı zamanda şahsın uyuşturucu madde veya uyarıcı madde imal ve ticareti, hırsızlık, cinsel saldırı,gibi suçlardan sabıkası olduğu tespit edildi.


Hakkında işlem yapılan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 15:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    1. Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi..
    2. ABD'nin neden S-400 almamızı..
    3. Esad rejiminden İdlib’e hava saldırısı..
    4. Netanyahu’nun oğlundan Wilders'in..
    5. Boksta 9 madalya
    6. Adana'da feci olay! Annenin feryatları..
    7. En acı bayramı yaşadılar
    8. Biri sürüklendi, diğeri ucuz atlattı
    9. Husilerden "koalisyonun hava..
    10. İstanbul'da minibüs takla attı!..
    11. İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırıları..
    12. Acemi kasaplar kurban yerine..
    13. Kurban kesen vatandaşı arı soktu
    14. (Özel) Şirinevlerde bir genç..
    15. Aydın’da sokaklar boş kaldı
    16. Randıman ekibinden bir kişi boğularak..
    17. Marmaris'te korkutan deprem!
    18. Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
    19. GMİS’te bayramlaşma
    20. Kurban Bayramı öncesi iki günde 24..
    21. Zonguldak’ta protokol bayramlaştı
    22. Aydın’da il protokolü bayramlaştı
    23. Ürdün İsrail'in "Mescid-i Aksa..
    24. Tunceli’de bayramlaşma programı
    25. Irak'ta 1 ABD askeri öldü! Dikkat..
    26. Arap basını: Türkler ABD'ye şartlarını..
    27. Skrtel'ın paylaşımda dikkat çeken Ali..
    28. Hamas lideri Heniyye’den İsrail’e uyarı
    29. İstanbul'da 791 acemi kasap kendini..
    30. Bahriyeliler Kurban Bayramı’nı gemide..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?