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Yerel Kendisini vuran İYİ Partili isim, hayatını kaybetti
Yerel

Kendisini vuran İYİ Partili isim, hayatını kaybetti

Samsun'da tabancayla kendisini vuran Samsun İyi Parti Yönetim Kurulu üyesi Serkan Lay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 22:32:00 - 2022-09-30 22:35:09
Kendisini vuran İYİ Partili isim, hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Çayleyik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İyi Parti Yönetim Kurulu üyesi Serkan Lay (44) evlerinde tabancayla kendini vurdu. Ağır yaralanan Lay ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Serkan Lay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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