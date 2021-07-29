Kendisini vicdanlı "alevi" diye tanıtan, alevi istismarcısı Sevilay, onların statüsü insan, insan!

Habertürk'te köşe kararlayan alevi istismarcısı Sevilay Yılman, Türkiye'ye sığınan mazlumları faşizan ifadelerle hedef aldı.

Vatandaşa hizmet etmek yerine mazlumlara kin kusan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kuyruğuna katılan alevi istismarcısı Yılman, Suriyeliler ile ilgili "iş zıvanadan çıktı" dedi.

Kendisini vicdanlı "alevi" diye tanıtan fakat söylemiyle yaşamı arasında dağlar kadar fark bulunan Sevilay Yılman, yazısında kullandığı "Aralarında bıçkın gibi delikanlıların da olduğu milyonlarca Suriyeli, bir kaçış noktası olarak görüp, kapağı bir biçimde Türkiye’ye attı. İlk yıllarda yüzbinlerle ifade edilen Suriyelilerin bugünkü resmi rakamlara göre sayıları 5 milyonun üzerinde. Peki bu 5 milyondan fazla insanın Türkiye’deki statüsü ne?" ifadeleriyle mazlumları hedef aldı.

Alevi istismarcısı Yılman, yazısının sonlarına doğru ırkçılığını iyice artırarak "İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün dahi; ”Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler" ifadesiyle tanıdığı ve sayıları 5 milyondan fazla olan bu insanların reel olarak statüsü bu mu? Elbette ki değil! Bu gerekçeyle geldiler ama şu anda hepsi sağlanan bu olanağı keyfiliğe dönüştürmüş durumdalar. Ülkenin dört bir yanına dağılmış, yerleşmiş ve dilediğince yaşıyorlar." dedi.

Suriyelilerin zor şartlar altındaki yaşamlarını perdeleyerek "keyiflerince lüks yaşam sürüyorlar" şeklinde algı oluşturmaya çalışan alevi istismarcısı Sevilay Yılman, "Ne mültecidir ne sığınmacı ne göçmen ve ne de ülkeye ilk kabul edilişleri gibi geçici koruma statüsündedirler! Hepsi ama hepsi artık o ilk statü özelliğini de kaybettiği için; kaçak göçmendir!" diyerek faşizanlıktan geldiği rezil durumuda gözler önüne serdi.

Aklınca Türkiye'ye akıl verdi

Kendisini vicdanlı "alevi" diye tanıtan fakat alevi istismarcılığından bir adım öteye geçemeyen Sevilay Yılman yazısının son kısmında ise Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine akıl vermeye kalkıştı.

“Kusura bakılmasın ama kimse Türkiye’yi üç kuruş para uğruna kaçak göçmenlerin keyfe keder gezdiği, dilediği gibi cirit attığı bir ülke gibi göremez, gösteremez! Dünyada hiçbir ulus devlet ve onun yurttaşları; “Ne yapalım öyleydi, böyle oldu! Yapacak bir şey yok!” durumunu oldubitti ile falan da kabul etmez, edemez, ettiremez!" diyen ve ırkçılığı körükleyen Yılman’ın sözleri "İnsan değil isen, Hz. Ali'ye gönülden bağlı değil isen, yapamazsın tabii" şeklinde yorumlandı.