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Aktüel

Kendisini ve eşini karantinaya aldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde emekli bir astsubay kendi evinin bahçe kapısı girişine uyarıcı levhalar asarak korona virüs salgını bitene kadar hiçbir kimseyle görüşmeme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:42:15 -
Kendisini ve eşini karantinaya aldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde emekli bir astsubay kendi evinin bahçe kapısı girişine uyarıcı levhalar asarak korona virüs salgını bitene kadar hiçbir kimseyle görüşmeme kararı aldı.


Bahçesinin kapısına uyarıcı levhalar asarak kendisini ve eşini karantinaya aldığını söyleyen 63 yaşındaki emekli astsubay Hüseyin Çam, “Ünye ilçesinde ikamet ediyordum. Korona virüs salgını çıktığında mahalleme geri döndüm ve o süreçten bu zamana kadar evimizde kaldık. Burada köyüme diktiğim organik ürünlerle besleniyor ve bu süreçte ihtiyaç dışında kimseyle görüşmüyorum” dedi.


Çam, “Dışarıdan gelen vatandaşları uyarmak için bu levhaları astım. Gelen giden çok olduğu için bu virüsü dikkate almadıklarından uyarıcı levhaları asma kararı aldım. Virüsü ilk duyduğum günden itibaren çok hassas ve dikkatli davranıyor, eşim ile birlikte kendimi koruyorum. Ağzımla söylemesem de yazı ile ikaz ediyorum. Emekli astsubayım, burada bağ bahçe ve tarım ile uğraşıyorum. Zamanımı da bu süreçte böyle geçiriyorum” diye konuştu.


Levhaları gören vatandaşlar da Hüseyin Çam ile görüşürken sosyal mesafe kurallarına uyarak görüştüklerini söyledi.

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