  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kendisini sahte kimlikle polis olarak tanıtan şüpheli yakalandı

2020-04-25 19:29:20 -
Kendisini sahte kimlikle polis olarak tanıtan şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiden biri, mahalle bekçisine sahte kimlik göstererek kendisini polis olarak tanıtınca gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda uygulama yapan mahalle bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan iki şüpheliden H.M, bekçilere sahte polis kimliği göstererek kendisini "komiser" olarak tanıttı.

Bunun üzerine bekçiler durumundan şüphelendikleri iki kişiyi araçtan indirerek arama yapmak istedi.

H.M'nin bu sırada sahte kimliğin üzerinde bulunan "polis" yazan kağıdı sökerek yutmaya çalıştığı iddia edildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada telsiz, kelepçe, maksat dışı bıçak ve tabanca kılıfı bulundu.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. H.M'nin işlemleri sürerken diğer şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı