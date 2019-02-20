0553 313 94 23

Kendisini ölümle tehdit eden oğlunu bacağından vurdu

Antalya'da, hurdacılık yapan Erdoğan Sabanlı isimli adam, kendisini öldürmekle tehdit eden oğlunu tabancayla sağ baldırından vurdu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 19:20
Kendisini ölümle tehdit eden oğlunu bacağından vurdu

Antalya'da, hurdacılık yapan Erdoğan Sabanlı (59), kendisini öldürmekle tehdit eden oğlu Arif Sabanlı'yı (27) tabancayla sağ baldırından vurdu. Pazartesi günü tartıştığı babasının kamyonetine ateş eden ve bu olayla ilgili bu sabah yakalanan Arif Sabanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'ndeki olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Hurdacılık yapan Erdoğan Sabanlı, pazartesi günü henüz belirlenemeyen bir nedenle, birlikte çalıştığı oğlu Arif Sabanlı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arif Sabanlı, av tüfeğiyle babasına ait park halindeki 07 FKM 55 plakalı kamyonete ateş etti. İddiaya göre Arif Sabanlı, babasını "Seni geberteceğim ancak şimdi bir şey yapmıyorum" diye tehdit ederek olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, firari Arif Sabanlı'yı bugün saat 02.00 sıralarında yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arif Sabanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Babası tabancayla vurdu

Adliye çıkışında iş yerine gelen Arif Sabanlı, burada babasıyla yeniden tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine Erdoğan Sabanlı, kendisini ölümle tehdit eden oğluna tabancayla tek el ateş ederek sağ baldırından vurdu. Yere yığılan Arif Sabanlı için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sabanlı, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Erdoğan Sabanlı ise olaydan sonra kaçtı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 19:20
  1. Antalya
  2. Kepez
  3. adam yaralama
  4. oğlunu vurdu
  5. Arif Sabanlı
  6. Erdoğan Sabanlı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abe'den Trump'a kayıp Japon vatandaşları talebi
    1. Abe'den Trump'a kayıp Japon..
    2. Bakan Çavuşoğlu: “Zillet ittifakı,..
    3. Bakan Kurum, Gaziantep’te oto sanayi..
    4. İzmir’de kayaların düştüğü bölgede..
    5. Evinde başından vurulmuş halde ölü..
    6. Isparta'da uyuşturucu operasyonu
    7. Gezi Kalkışması'nda Erdoğan'a yönelik..
    8. 2019 yerel seçim anket sonuçlarında..
    9. Motosiklet kazasında yaralananlara ilk..
    10. Sisi'den idamların ardından "Kimse..
    11. Polatlı'daki patlama
    12. GÜNCELLEME - Yabancı uyruklu maskeli..
    13. Roger Federer toprak korta geri dönüyor
    14. Göçmenleri taşıyan araç kanala..
    15. Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş bombası
    16. İYİ Parti'de Maltepe anlaşmazlığı
    17. Fenerbahçe, Zenit maçına hazır
    18. Ukrayna'dan "Rusya Kırım'a nükleer..
    19. Polatlı'daki patlama
    20. Zenit-Fenerbahçe maçına doğru
    21. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polatlı’daki..
    23. Bakan Çavuşoğlu’ndan taziye ziyareti
    24. Bakan Kurum, Yeşilvadi Millet..
    25. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    26. Görme engelli judocular milli takım..
    27. Bakan Turhan’dan Konya’ya metro..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan Topçu ve Füze..
    29. Şampiyonun belirleneceği maçta saha..
    30. Yerel seçim öncesi İstanbullular..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı