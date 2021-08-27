Kendisini muayene etmeyen doktorun ifadesini aldırtan savcı hakkında karar verildi

Savcı Mehmet Bülbül, Osmaniye Devlet Hastanesi’nde Dr. Kemal Gökhan Günel’in kendisini muayene etmediği iddiasıyla ifadesini aldırmıştı. Savcı Bülbül’ün, Dr. Günel’in kendisine randevu alması gerektiğini söylemesi üzerine “Bana akıl verme; bana bakacaksın; seninle uğraşırım” dediği iddia edilmişti.

Doktor şikayette bulundu

Bunun üzerine Doktor Kemal Gökhan Günel, Osmaniye Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül hakkında "Basit yaralama ve basit tehdit" iddiasıyla şikâyette bulunmuştu.

Kamera kayıtları incelendi

Osmaniye’nin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu Adana’ya gönderilen soruşturma dosyasını inceleyen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı müşteki, sanık ve tanıkların ifadeleri ve hastane güvenlik kamera kayıtlarını incelendi.

Delil yetersizliğinden ret

Ardından Savcı Mehmet Bülbül hakkında "Basit yaralama ve basit tehdit" suçlamalarıyla ilgili "Delil yetersizliği ve unsur yokluğu” nedeniyle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.