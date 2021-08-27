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Gündem Kendisini muayene etmeyen doktorun ifadesini aldırtan savcı hakkında karar verildi
Gündem

Kendisini muayene etmeyen doktorun ifadesini aldırtan savcı hakkında karar verildi

Osmaniye'de, kendisini muayene etmediği iddiasıyla Dr. Kemal Gökhan Günel’in ifadesini aldırtan ve hakkında soruşturma başlatılan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül ile ilgili karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 11:28:00 -
Kendisini muayene etmeyen doktorun ifadesini aldırtan savcı hakkında karar verildi

Savcı Mehmet Bülbül, Osmaniye Devlet Hastanesi’nde Dr. Kemal Gökhan Günel’in kendisini muayene etmediği iddiasıyla ifadesini aldırmıştı. Savcı Bülbül’ün, Dr. Günel’in kendisine randevu alması gerektiğini söylemesi üzerine “Bana akıl verme; bana bakacaksın; seninle uğraşırım” dediği iddia edilmişti.

Doktor şikayette bulundu

Bunun üzerine Doktor Kemal Gökhan Günel, Osmaniye Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül hakkında "Basit yaralama ve basit tehdit" iddiasıyla şikâyette bulunmuştu.

Kamera kayıtları incelendi

Osmaniye’nin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu Adana’ya gönderilen soruşturma dosyasını inceleyen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı müşteki, sanık ve tanıkların ifadeleri ve hastane güvenlik kamera kayıtlarını incelendi.

Delil yetersizliğinden ret

Ardından Savcı Mehmet Bülbül hakkında "Basit yaralama ve basit tehdit" suçlamalarıyla ilgili "Delil yetersizliği ve unsur yokluğu” nedeniyle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

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Yorumlar

ömer

hakim savcı olunca böyle
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memleketim

doktorların bir çoğu kendilerini halktan üstün görüyor ters davranıyor..oysa sen halka hizmetkasr bir meslek sahibisin yumruğu yiyiyorlar ters davrananlar sonrada mazlum rolü yapıyorlar yok kaç saat çalışıyormuş yorgunmuş.o zaman yapma kardeşim bu işi bırak. aşağıladığın adam senin üçte bir maaşına senden saatlerce fazla çalışarak sahip oluyor..bırakın bu algıları..ğretmenlerde öyle dünyanın en rahat işlerinden..cmrt pazar yok.senede ü ay yaz 15 günde kış izni..okula gidiyorlar günde dört beş ders en fazla sonrada maaş beğenmiyorlar..ozaman başka iş ara..eskiden bunlar pazarlaeda texgah açıyorlardı..
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