Kendisini muayene etmeyen doktorun ifadesini aldırtan savcı hakkında karar verildi
Osmaniye'de, kendisini muayene etmediği iddiasıyla Dr. Kemal Gökhan Günel’in ifadesini aldırtan ve hakkında soruşturma başlatılan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül ile ilgili karar verildi.
Savcı Mehmet Bülbül, Osmaniye Devlet Hastanesi’nde Dr. Kemal Gökhan Günel’in kendisini muayene etmediği iddiasıyla ifadesini aldırmıştı. Savcı Bülbül’ün, Dr. Günel’in kendisine randevu alması gerektiğini söylemesi üzerine “Bana akıl verme; bana bakacaksın; seninle uğraşırım” dediği iddia edilmişti.
Doktor şikayette bulundu
Bunun üzerine Doktor Kemal Gökhan Günel, Osmaniye Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül hakkında "Basit yaralama ve basit tehdit" iddiasıyla şikâyette bulunmuştu.
Kamera kayıtları incelendi
Osmaniye’nin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu Adana’ya gönderilen soruşturma dosyasını inceleyen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı müşteki, sanık ve tanıkların ifadeleri ve hastane güvenlik kamera kayıtlarını incelendi.
Delil yetersizliğinden ret
Ardından Savcı Mehmet Bülbül hakkında "Basit yaralama ve basit tehdit" suçlamalarıyla ilgili "Delil yetersizliği ve unsur yokluğu” nedeniyle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.